Mecliste yoğun ekonomi mesaisi

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tasarruf paketi ele alınacak. AK Parti Meclis Grubu ise vergi paketini bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunacak. Kamuoyunda tartışmalara konu olan düzenleme büyük ölçüde revize edildi. Pakette, 140 ülkede ay bitmeden hayata geçirilecek olan OECD Anlaşmas'ının hükümlerinden esnetilme yapılmayacak. Anlaşmanın Türkiye'de de yürürlüğe girmesi halinde Hazine, çok uluslu şirketlerden sadece bu yıl içinde 40 milyar TL ek vergi geliri kazanacak.

Bu çerçevede vergi paketinin çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınmasını da içeren ilk bölümü TBMM'ye gelecek. Yine teklif metininde yer alması beklenen bazı düzenlemeler bu hafta görüşülecek. Mevcut hisselerin satışında istisna yüzde 75'ten yüzde 25'e inecek. Yeni iktisap edilen hisselerde ise istisna tamamen kaldırılacak. Serbest bölge vergi istisnası ihracat gelirleri ile sınırlandırılacak. Kurumlar vergisi tevkifat kapsamı da genişletiliyor. E-ticaret üzerinden vergi kesintisi yüzde 1,5 olacak. Kamuda tasarruf tedbirlerine yönelik teklif komisyonda görüşülecek. Teklife göre, kamu kurum ve kuruluşlarının harcama ve uygulamalarının tasarruf tedbirlerine uygunluğunun idarelerince veya Maliye Bakanlığı'nca denetlenmesi sonucunda, alınan tedbirlere aykırı iş ve işlemleri tespit edilenler hakkında disiplin hükümleri uygulanacak.