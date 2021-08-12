Ekonomi Merkez Bankası faizi sabit bıraktı Borsa İstanbul yüzde 3e yakın değer kazandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası faizi sabit bıraktı Borsa İstanbul yüzde 3'e yakın değer kazandı

Merkez Bankası'nın faiz oranını yüzde 19'da sabit tutmasının ardından Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,38 değer kazanarak günü 1.444,46 puandan tamamladı.

Haber Merkezi AA
Merkez Bankası faizi sabit bıraktı Borsa İstanbul yüzde 3e yakın değer kazandı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,59 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,85, holding endeksi yüzde 2,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,86 ile finansal kiralama, faktoring, tek kaybettiren ise yüzde 0,76 ile KOBİ Sanayi oldu.

FAİZ YÜZDE 19'DA SABİT TUTULDU

Bu arada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tuttu.

TCMB'nin faiz kararının ardından dolar/TL 8,56'dan gerileyerek 8,5075 seviyesini gördü. BIST 100 endeksi de 2,5'e yakın artış kaydetti. Bankacılık endeksinde kazançlar yüzde 3'e yaklaştı.

SIKI DURUŞ MESAJI

Para Politikası Kurulu metninde, "Enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir" ifadesi yerini korudu.

Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verisinin ardından para politikalarında sıkılaşma beklentilerinin ötelendiğini, bu durumun pay piyasalarını desteklediğini belirterek, buna karşın artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları ile Çinli yetkililerin önemli endüstrilere yönelik düzenlemelere devam edeceğini bildirmesinin satış baskısı yarattığını söyledi.

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde dış ticaret fazlası, ABD'de ithalat ve ihracat fiyatları ile tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 21,3 milyar dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2021 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 18,4 milyar dolar ile 27,5 milyar dolar arasında oldu.

Cari işlemler hesabı, mayıs döneminde 3 milyar 81 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 31 milyar 858 milyon dolar olmuştu.

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