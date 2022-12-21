Ekonomi Merkez Bankasından yeni adım Yüzde beş ek ücret alınacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası'ndan yeni adım: Yüzde beş ek ücret alınacak

Yurt dışına para transferinde eksik bilgi ve belge raporlayan bankalardan 2 Ocak 2023 itibarıyla tespite konu ödemenin yüzde 5'i kadar ek ücret alacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Merkez Bankasından yeni adım: Yüzde beş ek ücret alınacak
Arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışına para transferinde eksik bilgi ve belge raporlayan bankalardan 2 Ocak 2023 itibarıyla tespite konu ödemenin yüzde 5'i kadar ek ücret alacak.

TCMB'den bankalara gönderilen yazıda, bankaların EFT, havale ve SWIFT işlemleri bildirimlerine ilişkin uyarıda bulunuldu.

Daha önce yurt içinden yurt dışına yapılan transferlerde havale ve EFT işlemlerinde yer alan ödeme kategorisi detayının katılımcılar tarafından doldurulmasının talep edildiği aktarılan yazıda, ayrıca eksik veya hatalı uygulamaların giderilmemesi durumunda gerekli aksiyonların alınacağının bildirildiği vurgulandı.

Yazıda, bazı bankalarca TCMB'nin söz konusu talimatlarına uygun raporlama yapılmadığının tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

  • "Ödemeler alanında şeffaflığı arttırmak amacıyla ödeme kategorisi detayı gibi bazı alanları eksik raporlayan, hatalı raporlama yapan ve/veya TL ve yabancı para ödemeleri gerekli belgelerle tevsik edemeyen (ithalat ödemesinde ilgili ithalat belgesinin sunulmaması, kredi ödemesi, menkul kıymet işlemleri gibi) bankalardan 2 Ocak 2023 tarihi itibarıyla tespite konu ödemenin yüzde 5'i kadar ek ücret alınacaktır."

SWIFT veri deseninde de güncelleme yapıldığı ifade edilen yazıda, güncellenen veri desenine ilişkin testlerin 26 Aralık'ta gerçekleştirilebileceğini, bu uygulama doğrultusundaki raporlamaya ise 2 Ocak 2023 itibarıyla başlanacağı bilgisi verildi.

TCMB'nin söz konusu adımlarının, yurt dışına para transferlerinde şeffaflığı güçlendireceği belirtiliyor.

Petrol üretimi 2050'ye kadar yüzde 55 azalacak
EKONOMİ
Petrol üretimi 2050'ye kadar yüzde 55 azalacak

Enerji krizindeki Almanya rotayı Kazakistan'a çevirdi: Petrol sevkiyatına başlanabilir
EKONOMİ
Enerji krizindeki Almanya rotayı Kazakistan'a çevirdi: Petrol sevkiyatına başlanabilir
Şehir içindeki yol 14 kilometre kısalacak

Şehir içindeki yol
14 kilometre kısalacak

Honaz Tünelleri'nde sona yaklaşıldı.
Avrupada seçim dolu bir yıl

Avrupa'da seçim dolu bir yıl

​Analist açıkladı: En belirleyicisi İtalya'nınkiydi.
Ekonomik ilişkilerimiz gelişiyor

'Ekonomik ilişkilerimiz gelişiyor'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile basın toplantısında konuşuyor.

Hablemitoğlu davasında yeni gelişme

Hablemitoğlu davasında yeni gelişme

​Yargılama terörle yetkili ağır ceza mahkemesinden yapılacak.

​Bakan Fatih dönmez gazetecilerin sorularını yanıtladı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.