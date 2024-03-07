Merkez’den kredi freni

Merkez Bankası, enflasyonla mücadele çerçevesinde politika faizi dışındaki diğer araçları devreye almaya başladı. Sıkı para politikası kapsamında kredi büyümesine yönelik hamlesini hayata geçiren Merkez Bankası; TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırı yüzde 2’ye indirdi. İhtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2’ye düşüren Merkez, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verdi.
SINIRI AŞANA EK MALİYET VAR
Bankalardan belirlenen kredi sınırlarının üzerinde büyümesi halinde ek zorunlu karşılık talep ediliyor. Kredi sınırlarının aşağıya çekilmesinin banka maliyetlerinde artışa yol açabileceği ifade ediliyor. Bankalar, ticari kredilerde yüzde 2, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 büyüyebilecek. Bunun üzerinde gerçekleşen büyümelerde ilave zorunlu karşılık tesis edilecek. Zorunlu karşılık, bankaların mevduatları karşılığında Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranına deniyor.
YILMAZ VE ŞİMŞEK’TEN DESTEK
Merkez Bankası’nın "ilave sıkılaşma adımı"na Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten destek geldi. Aylık enflasyonun şubatta beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ifade eden Şimşek, “Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Merkez Bankasına desteğimiz tamdır. TCMB'nin ilave sıkılaşma adımlarının, büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacaktır” ifadelerini kullandı.
YILMAZ'DAN KARARLILIK VURGUSU
Şimşek’in mesajını alıntılayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise şunları kaydetti: “Ocak ayına göre ivme kaybetse de şubat ayı enflasyonu beklentilerin üstünde gerçekleşmiştir. Merkez Bankamızın ilave sıkılaştırıcı adımlarının yanı sıra, maliye politikası ve yapısal reformlar ile destekleyeceğimiz dezenflasyon sürecinde yılın ikinci yarısında belirgin sonuçlar alınacaktır. 2025 yılında enflasyonla mücadele süreci çok daha hızlanacaktır. Orta vadede sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz çerçevesinde tek haneli enflasyon oranlarına yeniden ulaşmaya kararlıyız” dedi.