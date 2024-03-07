Merkez’den kredi freni

İslam âleminde ibadetin, sabrın ve kardeşlik hukukunun idrak edildiği Ramazan-ı Şerif, bir medeniyet biçimi olarak geleneğin izlerini taşımaya devam ediyor. Milli ve manevi değerleri kurum kültürünün temel önceliği olarak belirleyen Albayrak Grubu, Ramazan ayını İslam kültürünün yaşatılmasını ön plana alarak karşılıyor. Grubun, Ramazan süsleriyle donatılmış binası, “Nerede o eski Ramazanlar?” sorusuna verilmiş bir cevap gibi karşımıza çıkıyor. 'Batı Kültürü değil Ramazan Geleneği' temasıyla yola çıkan ve Ramazan etkinlikleriyle esin kaynağı olan Albayrak Grubu öncülük ettiği farkındalık akımına tüm şirketleri davet ediyor.