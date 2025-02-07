Mezra Ziraat’ten 70 bin ton üretim

Erzurum ve Erzincan’da kırsal kalkınmaya öncülük eden Mezra Ziraat, 2023-2024 sezonunda, 16 bin dekar alanda şeker pancarı ekerek toplamda 70 bin ton şeker pancarı üretti. Yaklaşık 2 bin dekarlık alanda da arpa ve yonca ekimi yapan Mezra, Erzurum Şeker Fabrikası’nın ham madde ihtiyacının da yaklaşık yüzde 20’sini tek başına karşıladı. 2020 yılında 5 yıl içerisinde 20 bin dönüme ulaşma hedefiyle yola çıkan şirket, bu sezon hedefine ulaşarak 20 bin dönümlük arazide kiralama gerçekleştirdi.

EKİLMEYEN ARAZİ KALMAYACAK

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla 2025-2026 hedeflerini bir üst seviyeye taşıyan marka, 2023 Yılı Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Listesi’nde Erzurum genelinde 40. sırada kendine yer bulmuştu. Yeni üretim sezonunda, ekilmeyen arazi kalmasın diyerek, bölgesel istihdam ve gıda üretimini merkezine alan Mezra, 20.000 dekar arazi kiralayarak çoğunluğu şeker pancarı olmak üzere; yonca ve arpanın yanında ayçiçeği ekimi de yapacak.

BÖLGE ÇİFTÇİSİNE ÖNCÜLÜK EDECEK

Minimum maliyetle maksimum verimi sağlayacak yöntemleri geliştirmek ve besi hayvancılığına süt hayvancılığını da ilave etmeyi önemli bir vizyon olarak belirleyen Mezra, bölgesel istihdam için önemli bir örnek teşkil ediyor. Lisanslı depoculuk, un ve yem üretimi ve jeotermal sera çalışmalarını önemli bir hedef olarak belirleyen marka, Bayramağa Çiftliği’ne yaptığı yatırımlarla de Doğu Anadolu bölgesinin en büyük kapasiteli besi çiftliğini oluşturdu. Bölge çiftçisine her konuda öncülük ettiklerini söyleyen Mezra Ziraat Genel Müdürü Eyüp Demir, “Değişen ve gelişen teknolojiyi pancar tarımında kullanmaya ve çiftçilerimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Bölgesel kalkınma için bir kıvılcım yetti

Mezra Ziraat Genel Müdürü Eyüp Demir, “Bölge arazilerine girince fark ettik ki çiftçinin kendilerine yenilikçi uygulamalar için önderlik edecek, onları cesaretlendirecek bir kıvılcıma ihtiyacı vardı, modern uygulamalarla atıl topraklarda kollar tekrar sıvandı” dedi. Demir ayrıca, bölgede zirai ilaç tedarikinde de zorluklar yaşandığını gördüklerini bu sebeple topluca ürünler getirilip üreticilere ihtiyaçlarına göre dağıtıldığını belirtti.







