Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), lojistik sektörünün 2024 yılını değerlendirdi ve önümüzdeki dönemle ilgili beklentilerini açıkladı. UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, kara yolunun ülke ekonomisinde ve ticaretindeki etkisinin her geçen yıl arttığını belirtti. Geçtiğimiz yıl kara yolunda 2 milyon 95 bin ihracat seferi gerçekleştirildiğini dile getiren Aras, “İhracat taşımalarında ilk sırayı 492 bin seferle Irak alırken, bu ülkeye yapılan taşımalar toplam taşımaların 4’te birini oluşturdu. En fazla ihracat taşımasının yapıldığı ikince ülke 189 bin seferle Suriye olurken bu ülkeyi; 146 bin taşıma ile Almanya, 123 bin taşıma ile Romanya, 95 bin taşıma ile Gürcistan takip etti” ifadelerini kullandı.