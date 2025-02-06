UND Başkanı Şerafettin Aras, geçtiğimiz yıl Türkiye’den toplam 2 milyon 95 bin ihracat seferi yapıldığını söyledi. Kara yolunun ekonomik katkısının her geçen yıl arttığını belirten Aras, “Kara yolu taşımacılığı, Türkiye’nin lojistik üstünlüğünü pekiştiren bir sektöre dönüştü” şeklinde konuştu.
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), lojistik sektörünün 2024 yılını değerlendirdi ve önümüzdeki dönemle ilgili beklentilerini açıkladı. UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, kara yolunun ülke ekonomisinde ve ticaretindeki etkisinin her geçen yıl arttığını belirtti. Geçtiğimiz yıl kara yolunda 2 milyon 95 bin ihracat seferi gerçekleştirildiğini dile getiren Aras, “İhracat taşımalarında ilk sırayı 492 bin seferle Irak alırken, bu ülkeye yapılan taşımalar toplam taşımaların 4’te birini oluşturdu. En fazla ihracat taşımasının yapıldığı ikince ülke 189 bin seferle Suriye olurken bu ülkeyi; 146 bin taşıma ile Almanya, 123 bin taşıma ile Romanya, 95 bin taşıma ile Gürcistan takip etti” ifadelerini kullandı.
İHRACATIN %41'İ KARADAN
Aras, “Kara yolu taşımacılığı, Türkiye’nin bölgedeki lojistik üstünlüğünü pekiştiren bir sektöre dönüştü” dedi. Türkiye’nin 70 ülkeyle karayolu bağlantısının bulunduğu bilgisini paylaşan Şerafettin Aras, küresel ticaretin yüzde 85’inin deniz yoluyla yapıldığını, Türkiye’de ise ihracatın yüzde 41’inin kara yolundan gerçekleştirildiğini ifade etti. Aras, 2023'te 2 milyon 26 bin olan ihracat seferlerinin 2024 yılında yüzde 3 artışla rekor seviyeyi gördüğünü vurguladı.
Suriye’deki istikrar trafiği artıracak
- Bu yıl genelinde yapacakları çalışmaları da değerlendiren UND Başkanı Şerafettin Aras, ulaşım koridorlarının ana gündemleri olmaya devam edeceğini söyledi. Aras ayrıca, Suriye pazarına yönelik faaliyetlere de ağırlık verileceğini belirterek, Suriye’nin istikrara kavuşmasını memnuniyetle karşıladıklarını, normalleşmeyle birlikte taşımaların önemli oranda artacağını söyledi. Vize sorununa da değinen Aras, “Sürücü vize sorunu çözmek için önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Başta Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, İRU ve Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) ile yapılan görüşmelerde, sürücülerin vize ve sınır geçiş problemleri gündeme taşıdık” dedi.