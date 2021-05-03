Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Milyonlarca kiracının beklediği zam oranı belli oldu
EMLAK

Milyonlarca kiracının beklediği zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre nisan ayında enflasyonda aylık bazda yüzde 1,68, yıllık bazda ise yüzde 17,14 artış oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren kira zam oranı da belli oldu. Mayıs ayında sözleşmesi biten kiracıların kiralarına yapılacak zam oranı yüzde 13,70'i aşamayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milyonlarca kiracının beklediği zam oranı belli oldu
Foto/arşiv

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla mayıs ayı kira artış oranı belli oldu.

TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı mayıs ayı için yüzde 13,70 oldu.

KİRA ZAMMI BİN TL'DE 137 TL'Yİ AŞMAYACAK

Buna göre mayıs ayında sözleşme süresi dolan bin TL'lik kirada yapılacak zam oranı 137 TL'yi aşmayacak ve ödenecek rakam yeni sözleşme döneminde 1137 TL olacak.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise TÜFE’de Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,70 artış gerçekleşti.

Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı
EKONOMİ
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı
Abone Ol Google News
Dünya basınının iki yüzlülüğü

Dünya basınının iki yüzlülüğü

Söz konusu Türkiye olunca tüm hikaye değişiyor.
Kadıköyde 11ler belli oldu

Kadıköy'de 11'ler belli oldu

Fenerbahçe-Erzurumspor maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Tedbirler tabloya yansıdı

​Vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor.

Çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.
Futbolcuları<br>için oruç tutuyor

Futbolcuları
için oruç tutuyor

İtalyan kondisyoner, Beşiktaş'ın gizli kahramanı.

İhracata rekor kırdıran ülkeler

İhracata rekor kırdıran ülkeler

Türkiye adım adım 200 milyar dolara koşuyor.

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Anastasiadis'a tepki

​Bakan Koca konuşuyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.