Milyonlarca kiracının beklediği zam oranı belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla mayıs ayı kira artış oranı belli oldu.

TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı mayıs ayı için yüzde 13,70 oldu.

KİRA ZAMMI BİN TL'DE 137 TL'Yİ AŞMAYACAK

Buna göre mayıs ayında sözleşme süresi dolan bin TL'lik kirada yapılacak zam oranı 137 TL'yi aşmayacak ve ödenecek rakam yeni sözleşme döneminde 1137 TL olacak.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise TÜFE’de Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,70 artış gerçekleşti.

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