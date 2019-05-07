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Ekonomi Mnuchin Anlaşma yapılmaması talihsizlik olur
DÜNYA EKONOMİSİ

Mnuchin: Anlaşma yapılmaması 'talihsizlik' olur

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin ile ABD arasında bir ticaret anlaşmasına yapılmaması durumunun "talihsizlik" olacağı uyarısı yaptı.

Haber Merkezi DHA
​ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin
​ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin ile cuma gününe kadar bir anlaşmaya varılamaması halinde ABD'nin tarifeleri yükseltmesi gerektiği konusunda tüm ekonomi ekibinin, ABD Başkanı Donald Trump'a birlik içinde öneri yaptıklarının altını çizdi ve ekledi:

"Bir hafta içinde, bir şekilde anlaşmaya varacağımızı umuyoruz. Eğer bu hafta Çin heyetinden farklı bir şey duyarsak, bunu Trump'a iletiriz. Eğer Çin pozisyonunu değiştirir ise konuşmaya devam etmeye istekli oluruz."

Mnuchin, kendisinin ve Lighthizer'in son 24 saatte Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile konuşmadıklarını belirtirken, Trump ile Xi arasında bir zirve planlama sürecinde olduklarını da vurguladı.

Dallas Merkez Bankası (Fed) Başkanı Robert Kaplan da, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimine ilişkin olarak, bu anlaşmazlığın ABD ekonomik büyümesi üzerinde önemli bir etkisinin olmadığını söyledi. Kaplan, buna karşılık, işletmelerin tedarik zincirini ve lojistik faaliyetlerinin yeniden gözden geçirmesi gerektiği uyarısı yaptı.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da, ticari gerilimlerin işletmeler ve piyasalar üzerinde baskı yaratan belirsizliklerin bir parçası olduğunu söyledi ve "Ticari gerilimler ekonomi için genel olarak sağlıklı bir şey değil; biz adil ticaret istiyoruz" dedi.

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