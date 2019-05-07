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Ekonomi Pegasustan 23 Hazirana yönelik iade ve iptal kararı
İŞ DÜNYASI

Pegasus'tan 23 Haziran'a yönelik iade ve iptal kararı

Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimini iptal ederek 23 Haziran'da yeniden yapılmasına karar vermesinin ardından Pegasus Hava Yolları uçuş tarihi 23 Haziran olan biletlere yönelik iade ve iptal kararı alındığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pegasus Hava Yolları.
Pegasus Hava Yolları.

Yüksek Seçim Kurulu, bazı sandık kurulllarının ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve seçim sonuçlarının etkilendiği gerekçesiyle 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimini iptal etti.

YSK'nın dün açıkladığı yazılı kararda, 17 Nisan'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının iptaline ve yeni seçiminin ise 23 Haziran'da yapılmasına oy çokluğu ile karar verildiği duyuruldu.

İADE VE İPTAL KARARI

YSK'nın iptal kararı sonrasında Pegasus Hava Yolları da 23 Haziran'a yönelik alınan biletler için iade ve iptal kararı aldı.

Firmanın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, ''6 Mayıs ve öncesi satın alınan İstanbul kalkışlı ve varışlı, uçuş tarihi 23 Haziran 2019’u kapsayan biletinizlerinizde, değişiklik ve kesintisiz iade ile iptal hakkınız bulunuyor.'' ifadeleri kullanıldı.

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