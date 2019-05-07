Dedesinin tarifi ile seri üretime başladı

Dede mesleği sabunculuğa çocuk yaşlarda başladığını ve yaklaşık 25 yıldır sabun üretimi yaptığını belirten Köşk İlçesine bağlı Ilıdağ Mahallesi’nden Ali İhsan bayram, eskiden sadece köyün ihtiyaçları için yaptığı üretimi artık, çeşitli kurum ve kuruluşlar için de yaptığını belirterek yıllık yaklaşık 100 ton sabun ürettiğini söyledi. Sabun üretimi ile aynı zamanda yenilemeyecek durumdaki asitli zeytin yağlarını da değerlendirdiklerini belirten Ali İhsan Bayram, hassas cildi olanların ve özellikle saç dökülmesini önlemek isteyenlerin doğal zeytin yağı sabununu tercih ettiklerini söyledi.

İHA Ali İhsan Bayram, yüzlerce yıllık geleneksel yöntemle seri üretime başladı.

Klasik sabun üretimini kullanılmayan yüksek asit zeytinyağları özel kazanlarda kostik ve su ile kaynatarak sabun hamuru elde ettikten sonra sabunları döküp kuruttuğunu belirten Ali İhsan Bayram, “Dedem eskiden köyün sabunculuğunu yaparmış. Dedemden mesleği babam devralmış. Ben babamdan devraldım. Dedemin tarifi ile üretim yapıyorum. Siparişlere yetişmez hale geldik” diye konuştu.

Fabrikalarda normal sabunun yanında sıvı sabun da üretilmeye başlanınca bir ara ev yapımı doğal zeytinyağı sabunlarının pabucunun dama atıldığını ancak cilde daha faydalı, saç dökülmesini önlemesi ve kepeğe karşı daha etkili olması nedeniyle birçok kişinin yeniden köy sabunu kullanmaya başladığını belirten Ali İhsan Bayram, “Zeytinyağının faydaları saymakla bitmiyor. Sağlık açısından beslenirken en faydalı yağ nasıl zeytinyağı ise temizlik esnasında da en sağlıklı sabun zeytinyağı sabunu. Eskiden evlerde temizlik için kullanılan tek bir şey vardı o da zeytinyağlı sabun idi. Yani deterjan da sabun da şampuan da zeytinyağlı sabun idi. Eskiden mecburiyetten sadece zeytinyağlı sabun kullanılırmış. Artık mecburiyetten değil daha sağlıklı olduğu için insanlar şampuan ve diğer sabunlar yerine zeytinyağlı sabunu tercih ediyor” diyerek kullanım açısından da, temizleme açısından da en iyisinin zeytinyağı sabunu olduğunu belirtti.

REKLAM

FOTOĞRAF 14 Bursa’da arı kovanlarından gram gram sağılan ve bir çok hastalığın tedavisinde kullanılan arı sütünün sağımına başlandı. Sütün kilosunun 6 bin liradan satıldığı belirtilirken, üretici Mehmet Durgut, siparişlere yetişmeye çalışıyor. Her yıl Nisan ayında başlayıp Eylül ayına kadar hasadı devam eden arı sütü kovanlardan çıkartılmaya başlandı. İlaç ve kozmetik sektöründe kullanılan ve özellikle çocuğu olmayan çiftlerin tercih ettiği çocukların bağışıklığı güçlendirmesi için talep gören arı sütü; kovanlardan büyük zahmetle çıkartılıyor. Arıcılar arı sütünü elde etmek için kovanlarını 3 gruba ayırıyor. Bir grup kovanlarda lavra üretimi yapılırken, diğer kısımda ise yumurta transferi yapılıyor ve üçüncü gruptan ise sağım işlemi gerçekleşiyor. 120 kovan arısı olan bir arıcı bunun 36 kovanından her gün arı sütü sağımı yapabiliyor. 36 kovan arıdan ise günde 400 gram arı sütü hasat ediliyor. Hasat edilen bu sütün kilosu ise 6 bin liradan satışa sunuluyor. Oldukça çok alıcısı olan bu süt sade veya bal polen ile karıştırılarak satılıyor. Bursa’da 6 kişilik ailesiyle birlikte 120 kovan arasından arı sütü sağımına başlayan Mehmet Durgut, Her kovanda 9 çıta bulunuyor. Bu çıtalardan günde sadece bir tanesi alıp sağım yapıyoruz. İlk önce siyah peklere ana arının yumurta yapmasını sağlıyoruz. Sonra bu yumurtaları alıp genç arıların bulunduğu kovanlara koyuyoruz. Genç arılar bu petekleri arı sütüyle dolduruyor. Bu petekleri 72 saatin sonunda sağım yapıyoruz dedi. Durgut, 120 kovandan günlük 36 peteğini sağım yapıyoruz. Bu kovanlardan da yaklaşık 400 gram arı sütü elde ediyoruz. Bu arı sütünün kilosunu ise 6 bin liradan satıyoruz. Sağım Nisan ayında başlayıp Eylül ayına kadar devam ediyor. Özellikle aileler çocuklarının gelişimi için alıyorlar. Çocuk sahibi olmak isteyenler ve hasta olanlarda alıyor. Bu arı sütünü eksi 18 derecede 24 ay saklanabiliyor. Buzdolabında ise eski 4 derecede 40 gün bozulmadan duruyor. Günlük bu arı sütünün tüketimi normal insanlarda yarım gram hastalarda ise 1 olarak tüketiyorlar açıklamasında bulundu. . . . . . . . . Kilosu 6 bin lira: Siparişlere yetişemiyorlar Bursa'da arı kovanlarından gram gram sağılan ve bir çok hastalığın tedavisinde kullanılan arı sütünün sağımına başlandı. Sütün kilosunun 6 bin liradan satıldığı belirtilirken, üretici Mehmet Durgut, siparişlere yetişmeye çalışıyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder