MÜSİAD’dan tüm iş dünyası örgütlerine çağrı: Gelin 'Terörsüz Türkiye' sürecini bu tarihi sorumluluğu birlikte omuzlayalım

Kurulduğu günden bu yana hakkın ve hukukun, adaletin ve kalkınmanın yanında yer alan, 14 bini aşan üyesi, yurt içindeki 84 şube ve temsilciliği, yurt dışındaki 100’ün üzerinde temas noktasıyla Türkiye’nin üretim gücünü temsil eden MÜSİAD’ın Diyarbakır’da gerçekleştirdiği bu anlamlı buluşmada, Türkiye’nin yeni bir döneme girdiğinin en önemli işareti olduğunu belirten Özdemir, bu tarihi eşikteki en önemli buluşmayı medeniyetin kalpgâhı olan Diyarbakır’da yapmanın manevi bir sorumluluk olduğuna inandıklarını ifade etti.

Terörsüz Türkiye, kardeşliğimizin dirilişinin müjdesidir”

Türkiye’nin yarım asra yakın süredir bir fitneyle mücadele ettiğini belirten MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, terör örgütünün silah bırakarak kendini lağvetmesinin, sadece bir örgütün tükenişi değil, asırlardır süren kardeşliğin yeniden dirilişinin de müjdesi olduğunu söyledi.





Bu başarının, Sayın Cumhurbaşkanı liderliğindeki siyasi irade ve milletin metanetinin ortak eseri olduğunu vurgulayan Özdemir, Türkler ve Kürtler arasındaki “can yoldaşlığına" dikkat çekerek, terörün bitişinin bu kardeşliği hedef alan karanlık senaryoların da çöküşü olduğunu ifade etti.

Terörün 2 trilyon dolarlık maliyeti bu milletin sofrasından çalınan zenginliktir

Terörle mücadelenin Türkiye’ye olan ağır ekonomik faturasının altını çizen Burhan Özdemir, bu süreçte harcanan kaynağın doğrudan ve dolaylı olarak 2 trilyon doları aştığını belirtti.





Bu rakamın basit bir ekonomik maliyet olmadığını, ertelenen hayallerin ve gasp edilen umutların bedeli olduğunu ifade eden Özdemir, çarpıcı tespitlerde bulundu:

“Bu 2 trilyon dolarla ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına taşıyabilirdik. Gayrisafi Yurt İçi Hasılamız 3 trilyon doları aşabilir, kişi başı milli gelirimiz ise 30.000 dolar seviyesinin üzerine çıkabilirdi. Bu rakam, o bereketli topraklardan fışkıracak zenginliğin, sadece bölge insanının değil, bütün bir milletin sofrasından çalınması demektir.”

Özdemir, bölgenin mevcut ekonomik fotoğrafını ise şu rakamlarla özetledi:

Bölge, Türkiye’nin ürettiği her 100 liralık milli gelirin sadece 5 lirasını üretiyor.

Sanayi üretimindeki payı yüzde 3’ün, ihracattaki payı ise yüzde 1,4’ün altına inmiş durumda. Bu durum, bölgenin üretim omurgasının zayıfladığını ve küresel rekabetten tecrit olduğunu göstermektedir.

Mezopotamya’nın kalbinde yer almasına rağmen, tarımsal üretimdeki payı potansiyelinin çok altında, yüzde 13 seviyesinde kalmıştır.

Bölgenin en büyük hazinesi olan genç nüfus, istihdam kapılarının darlığı nedeniyle bir göç ve işsizlik sarmalıyla karşı karşıyadır. Ülke genelinde işsizlik yüzde 9-10 seviyesindeyken, bu oranın bölgede yüzde 25’lere tırmanması, her dört gençten birinin umudunun ötelenmesi anlamına gelmektedir.





Özdemir, bu tablonun bir karamsarlık vesikası olmadığını, aksine Türkiye’nin gelecek yüzyıldaki en büyük büyüme hamlesinin başlangıç noktasını işaret eden bir yol haritası olduğunu söyledi. Özdemir, “Artık bekleme değil, şaha kalkma vaktidir! O devasa kaynağı, teröre karşı savunmada değil, kalkınma için taarruzda kullanma vakti gelmiştir” dedi.

MÜSİAD'dan iş dünyasına çağrı: “Gelin, bu vizyonun neferleri olalım”

Bu tarihi dönemeçte MÜSİAD olarak sorumluluk üstlendiklerini ve ilk adımı attıklarını duyuran Burhan Özdemir, başta iş dünyasının diğer çatı kuruluşları olmak üzere tüm sivil toplum örgütlerine, sendikalara ve odalara seslendi: “Gelin, Terörsüz Türkiye vizyonunu sadece izleyenler olmayalım. Gelin, bu vizyonun mimarı, birer ihya neferi olalım. Gelin, bu tarihi sorumluluğu birlikte omuzlayalım.”

Özdemir, MÜSİAD’ın bu yeni dönemde atacağı somut adımları ise şöyle sıraladı:

Vakit kaybetmeden bölgedeki şubelerle birlikte, ekonomik ve sosyal kalkınma için özel bir çalışma grubu kurulacak ve bugünden itibaren sahada olunacak.

Bölge illerdeki tüm Ticaret ve Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri ve Tarım Kooperatifleri ile yakın ilişkiler kurularak sanayi ve tarımda hızla sonuç alınacak alanlar belirlenecek.

MÜSİAD bünyesinde kurulan Müstakil Girişim Sermayesi Fonu ile bölgedeki girişimcilik ekosistemine özel destek verilecek.

Tarım, turizm ve ticaret başta olmak üzere bölgenin lokomotif sektörlerine ilişkin 16 sektör kurulu, iş geliştirme çalışmalarına başlayacak.

Bölgenin en büyük gücü olan gençlerin istihdamını sağlamak amacıyla meslek liselerini merkeze alan hamilik programları tasarlanacak.





Genel Başkan Özdemir, sözlerini “Bu süreç bir son değil, şerefli bir yeniden başlangıçtır” diyerek tamamladı. Özdemir, bu bölgelerde atılacak her bir yatırımın ve açılacak her bir fabrika bacasının, sadece bir istihdam kapısı değil, aynı zamanda Türkiye’nin birliğine ve kardeşliğine vurulmuş bir mühür olacağını, bu medeniyetin mayasının, ortak geleceğimizin en büyük teminatı olduğunu ifade etti.



