Musul'un gözü Türk iş adamlarında

Musul, Türkiye üzerinden Asya ve Avrupa'ya bağlanacak Kalkınma Yolu Projesi ile önemli bir kalkınma sürecine girmeyi bekliyor. Musul Valisi ve Ticaret Odası Başkanı, Türk firmalarının şehre katkılarına dikkat çekti, dünyaya bağlayacak projede daha fazla Türk iş adamlarını görmek istediklerini belirtti.
Irak’ı Türkiye üzerinden Asya ve Avrupa’ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi’nin önemli duraklarından olan Musul’daki yetkililer, Türk şirketlerinin kentin kalkınmasında önemli katkıları olduğunu ve Musul'u yeniden dünyaya bağlayacak projede daha fazla Türk iş adamlarını görmek istediklerini belirtiyor.
EKONOMİYE KATKI
Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil ve Musul Ticaret Odası Başkanı Mukbil Sıddik ed-Debbag, projenin kente katkıları ile Türk firmalarının Musul’un kalkınmasında oynadığı önemli rolü ve Türk iş adamlarından beklentilerini değerlendirdi. Vali Dehil, Kalkınma Yolu Projesi'nin başta Irak olmak üzere Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri için stratejik öneme sahip bir proje olduğunu söyledi. Kalkınma Yolu Projesi'yle Musul'da sanayi, ticari ve tarım alanlarında canlanma yaşanacağına inandığını vurgulayan Dehil, “Musul güzergahından geçecek yol üzerinde fabrika, iş yerleri ve istasyonların inşa edilmesi kentin ekonomisini önemli seviyede yükseltecek.'' dedi.
TÜRK ŞİRTLERİN SAYISI ARTMALI
Kalkınma Yolu Projesi’nin tüm bölge ülkeleri için önemli olduğuna dikkati çeken Dehil, son yıllarda Musul'un kalkınmasında Türk şirketlerinin önemli emek verdiğini ve katkı sağladığını kaydetti. Dehil, “Türkiye'nin de bu projeyi güçlü bir şekilde desteklemesinden oldukça memnunuz. Bu projeyle birlikte Musul'da Türk firmalarının kalitesini görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Kalkınma Yolu Projesi'yle Türk şirket sayısının Irak'ta ve Musul'da artmasını isteyen Dehil, “Bize en yakın kentlerden biri Gaziantep'te, binin üzerinde firma var. Bunların büyük bir kısmını Musul'da görmek istiyoruz" dedi.
Dehil, Türkiye'nin sanayi ve tarım alanlarındaki deneyimlerine ihtiyaçları olduğuna dikkati çekerek, Kalkınma Yolu Projesi'yle Musul'da sanayi ve tarım alanlarında gelişmelerin temelinin atılacağına inandıklarını vurguladı.
CİDDİ ANLAŞMALAR İMZALADIK
- Musul Ticaret Odası Başkanı Mukbil Sıddik ed-Debbag da çalışmalarının önceliklerinden birinin Irak-Türkiye ticari ilişkilerinin güçlendirilmesi olduğunu belirterek, bunun da iki ülke arasındaki tarihi ilişkilere dayandığını hatırlattı. Musullu iş adamları ile Türk iş adamları arasında ciddi bir iş birliği ve ticari anlaşmalar olduğunu söyleyen Debbag, şöyle konuştu: “Musul Ticaret Odası olarak Türkiye'nin çeşitli ticaret odaları ile anlaşmalarımız var. Mersin, İstanbul, Gaziantep ve Bartın ticaret odalarıyla ciddi anlaşmalar imzaladık.”