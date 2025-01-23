Musul'un gözü Türk iş adamlarında

Musul Ticaret Odası Başkanı Mukbil Sıddik ed-Debbag da çalışmalarının önceliklerinden birinin Irak-Türkiye ticari ilişkilerinin güçlendirilmesi olduğunu belirterek, bunun da iki ülke arasındaki tarihi ilişkilere dayandığını hatırlattı. Musullu iş adamları ile Türk iş adamları arasında ciddi bir iş birliği ve ticari anlaşmalar olduğunu söyleyen Debbag, şöyle konuştu: “Musul Ticaret Odası olarak Türkiye'nin çeşitli ticaret odaları ile anlaşmalarımız var. Mersin, İstanbul, Gaziantep ve Bartın ticaret odalarıyla ciddi anlaşmalar imzaladık.”