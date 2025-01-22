Şubatta toplanmayacak PPK iki aylık karar verecek: Faizde 10 puanlık indirim beklentisi

Aralık ayında 2,5 puanlık bir faiz indirimi yapan Merkez Bankası, bu yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını yarın yapacak. Bu yılki toplantı sayısı 12’den 8’e indirilen Para Politikası Kurulu, Ocak ayı toplantısının ardından bir sonraki toplantısını ise 45 gün sonra yani 6 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirecek.

SEMBOLİK İNDİRİMİN ETKİSİ 1 PUANDA KALDI

Enflasyonun Aralık 2024 itibariyle yüzde 44’e gerilediğine dikkat çeken iş dünyası, ocak ve şubat enflasyonu açıklandıktan sonra yılın ikinci toplantısını yapacak olan Merkez Bankası’nın yarınki toplantıda önden yüklemeli güçlü bir indirimle yıla başlamasını istiyor. Merkez Bankası, aralıktaki toplantıda gösterge niteliğindeki politika faizini 2,5 puanlık indirimle yüzde 50’den yüzde 47,5'e düşürdü. Ancak, faiz koridorunun daraltılması nedeniyle sembolik indirimin etkisi 1 puanda kaldı ve yapılan indirim kredi faizlerini aşağıya düşürmeye yetmedi.

ETKİ İÇİN GÜÇLÜ ADIM ŞART

Sanayicilerin finansman yüküne dikkat çeken iş insanları, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun (PPK) şubatta toplanmayacağı için önden yüklemeli güçlü bir indirim yaparak ekonomiye destek vermesini bekliyor. Kredi faizlerinin düşmesi için MB’nin yarınki toplantıda 10 puanlık bir indirim yapması beklentisi var.

SANAYİCİ FAİZ YÜKÜNÜN ALTINDA EZİLDİ

Haziran 2023’ten bu yana yüksek faiz yükü altında üretim yapmak zorunda kalan sanayici, üretimini sürdürebilmek için yüzde 55-60 arasında yıllık maliyetle borçlanmak zorunda kaldı. Karlılıkları iyice zayıflayan işletmeler, kredi borcunu döndürebilmek için elde ne varsa satmaya çalışıyor. Gayrimenkul, arsa ve araç gibi paraya çevrilebilecek malı mülkü elden çıkarıp zorlukların üzerinden üstesinden gelmeye çalışan işletmeler var. Son yılların en büyük faiz yüküyle karşı karşıya kalan sanayicilerden bazıları da, ya üretim bant sayısını azaltarak ya da kârı unutarak ayakta kalmaya çalışıyor.

9 AY BOYUNCA YÜZDE 50’DE TUTTU

Mayıs 2023 seçimlerinin ardından iş başı yapan yeni ekonomi yönetimi, yüzde 38’lik enflasyon ve yüzde 8,5’lik faizle işe başladı. Haziran 2023’te 6,5 puanlık bir adımla faiz artışlarına başlayan MB, daha sonraki 8 toplantıda faiz artışlarını sürdürdü. Merkez Bankası, Mart 2024 toplantısında yüzde 45’ten yüzde 50’ye çıkardığı faizi, 9 ay bu seviyede tuttu. 5 puan ve 6,5 puanlık faiz artışlarını hatırlatan sanayici, tüccar, ihracatçı, esnaf ve vatandaşlar, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini güçlü adımlarla yapması gerektiğini ifade ediyor.







