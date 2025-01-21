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Ziraat Bankası Cezayir şubesi faaliyetlerine başladı

Ziraat Bankası Cezayir şubesi faaliyetlerine başladı

12:3821/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ziraat Bankası, 2024 yılında faaliyete başlayan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’daki hizmet noktalarından sonra Cezayir Şubesi ile dünya genelinde hizmet sunduğu ülke sayısını 20’ye çıkardı.
Ziraat Bankası, 2024 yılında faaliyete başlayan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’daki hizmet noktalarından sonra Cezayir Şubesi ile dünya genelinde hizmet sunduğu ülke sayısını 20’ye çıkardı.

Ziraat Bankası Cezayir Şubesi Faaliyetlerine Başladı Ziraat Bankası, Mısır’dan sonra Afrika Kıtası’ndaki ikinci hizmet noktası olan Cezayir Şubesi ile yurtdışında da büyümeye devam ederek, faaliyet gösterdiği ülke sayısını 20’ye çıkardı.

161 yıllık tecrübesi ve bankacılık sektörünün en büyük aktifiyle, yakın coğrafyasının en önemli global markalarından biri olan Ziraat Bankası, faaliyet ağını genişletmeye devam ediyor.


Cezayir’de kuruluş çalışmalarını tamamlayan Ziraat Bankası, Cezayir Merkez Bankası’ndan faaliyet onayı alarak hizmet vermeye başladı.
Ziraat Bankası, 2024 yılında faaliyete başlayan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’daki hizmet noktalarından sonra Cezayir Şubesi ile dünya genelinde hizmet sunduğu ülke sayısını 20’ye çıkardı.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar:
“Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde etkinliğimizi sürekli arttırırken, ülkemiz girişimcilerinin aktif olduğu ve potansiyeli yüksek olan yeni coğrafyalarda da hizmet ağımızı genişletmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 2024 yılında açtığımız Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır birimlerimizden sonra, 6 milyar Doları aşan Türk yatırımı ve artan dış ticaret hacmi ile ülkemiz ticaretinin önemli partnerlerinden biri olan Cezayir’de de şubemizi açmış bulunuyoruz. Şubemizin sunacağı ürün ve hizmetlerin iki ülke arasındaki ekonomik ve finansal iş birliğine çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bankamızın yurtdışı ağı Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Afrika’dan Asya’ya 20 ülkeye yayılmış durumda. Uluslararası arenada edindiğimiz güçlü deneyimle, Cezayir bankacılık sektörüne kalıcı değer katmak istiyoruz. Bankamız, 20 ülkede 127 hizmet noktasına yayılmış geniş yurtdışı teşkilatı ve Dünya geneline yaygın 1700’e yakın banka ile kurduğu geniş muhabir ağı ile ülkemiz dış ticaretinin gelişimine ve bu ülkelerle olan karşılıklı yatırımların arttırılmasına katkı sağlamaya devam etmektedir. Bu anlayışla önümüzdeki dönemde de yeni coğrafyalarda hizmet noktalarımızı faaliyete geçirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz”
dedi.
#Ziraat Bankası
#Cezayir
#ekonomi

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