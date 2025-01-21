Ziraat Bankası Cezayir şubesi faaliyetlerine başladı

“Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde etkinliğimizi sürekli arttırırken, ülkemiz girişimcilerinin aktif olduğu ve potansiyeli yüksek olan yeni coğrafyalarda da hizmet ağımızı genişletmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 2024 yılında açtığımız Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır birimlerimizden sonra, 6 milyar Doları aşan Türk yatırımı ve artan dış ticaret hacmi ile ülkemiz ticaretinin önemli partnerlerinden biri olan Cezayir’de de şubemizi açmış bulunuyoruz. Şubemizin sunacağı ürün ve hizmetlerin iki ülke arasındaki ekonomik ve finansal iş birliğine çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bankamızın yurtdışı ağı Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Afrika’dan Asya’ya 20 ülkeye yayılmış durumda. Uluslararası arenada edindiğimiz güçlü deneyimle, Cezayir bankacılık sektörüne kalıcı değer katmak istiyoruz. Bankamız, 20 ülkede 127 hizmet noktasına yayılmış geniş yurtdışı teşkilatı ve Dünya geneline yaygın 1700’e yakın banka ile kurduğu geniş muhabir ağı ile ülkemiz dış ticaretinin gelişimine ve bu ülkelerle olan karşılıklı yatırımların arttırılmasına katkı sağlamaya devam etmektedir. Bu anlayışla önümüzdeki dönemde de yeni coğrafyalarda hizmet noktalarımızı faaliyete geçirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz”