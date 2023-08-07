Ne İstanbul ne de Bodrum: Kira artışında ilk sıraya oturan ilde düğünler ertelenmeye başladı

Günübirlik evlerden ciddi anlamda kira alındığını bundan dolayı da devletin vergi kaybı olduğunu kaydeden Taflan

“Maalesef sürüce baktığımız zaman günlük evlerden çok ciddi anlamda kira alınıyor. Burada kanunen yapmış oldukları yasal değil, devletin zararı var, vergi kaybı var. Bu anlamda ilgililerden bütün sorumlu olan kişilerden destek istiyoruz. Bir an önce yaşadığımız olumsuz tabloların düzelmesi dolayısıyla bunlar düzelmiş olursa en başta evlenecek olan gençlerimizin yerleşmede bir sorunları olmayabilir. Artık önümüzde okullar, üniversiteler açılacak. Fiyatlara baktığımız zaman Trabzon genelinde çok ciddi anlamda yüksek kira oranları var. Bu anlamda anne babalar, 81 ilden çocuklarını eğitimini sağlamak için gönderiyorlar. Bu çocuklar burada kiralar karşısında eğitim, barınma ihtiyaçlarını giderme hususunda nasıl hayatlarını idame ettirecek. Gelecek olan çocuklarımıza, öğrencilerimize toplum olarak el atılmasını istiyoruz” diye konuştu.