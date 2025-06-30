New York borsası yükselişle açıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Kanada ile ticaret görüşmelerini sonlandırdıklarını bildirmesi sonrasında Kanada'dan dijital hizmet vergisi konusunda geri adım geldi. Kanada'da hükümet, ABD ile yeni ekonomi ve güvenlik ortaklıkları hakkında yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydetmek amacıyla teknoloji şirketlerine uygulanan dijital hizmet vergisini yürürlükten kaldırma kararı aldı. Analistler, 90 günlük tarife erteleme süresi dolmadan ABD'nin birçok ticaret partneriyle anlaşmaya varacağına yönelik beklentilerin fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu belirtti.