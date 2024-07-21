Not artışı ekonomiye güvenin ispatı

Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu 11 yıl sonra tek seferde iki basamak artırarak “B3"ten "B1"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. Kredi notunun iyileştirilmesi ile birlikte Türkiye daha az faizli ve uzun vadeli borç bulabilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, artan kredi notunun yatırım, istihdam, üretim ve ihracat için daha nitelikli finansmana erişimi kolaylaştırmasını beklediklerini ifade ederek, "Para ve maliye politikalarımızın yanı sıra yapısal reform gündemimizi de güçlü bir şekilde ele alıyoruz" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek de; ekonomideki dengelenme, azalan dış finansman ihtiyacı, artan uluslararası rezervler ve dezenflasyon sürecinin not kararında etkili olduğunu belirtti. Şimşek, "Görünümün pozitif olarak korunması programımıza duyulan güveni yansıtırken potansiyel not artışlarına işaret ediyor" değerlendirmesini yaptı.





DOĞRU YOLDA İLERLİYORUZ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise makroekonomik göstergelerdeki olumlu gelişmelerin ümit verici olduğunu, artan kredi notlarının ülkenin doğru yolda ilerlediğini tescil ettiğini bildirdi. Fitch Ratings'in martta, Standard and Poor's'un da mayısta Türkiye'nin kredi notunu artırdığını, görünümü pozitife yükselttiğini anımsatan Bakan Bolat, şunları kaydetti: "Artan kredi notları; yüksek ekonomik büyüme performansı, azalan işsizlik oranı, yükselen döviz rezervleri, artan ihracat, azalan dış ticaret açığı ve cari işlemler açığı, hızla düşen CDS primi ve benzeri makroekonomik göstergelerdeki olumlu gelişmeler ümit verici olup, doğru yolda ilerlediğimizi tescil etmektedir" diye konuştu.





OVP'NIN KAZANÇ HANESINE EKLENDI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, notun artırılmasının uygulanan reform programının kazanç hanesine eklendiğinin altını çizdi. Avdagiç, "Notumuzun sevindirici bir şekilde iki kademe birden artması, yabancı yatırımcı güvenindeki hızlı toparlanmanın ispatı ve sağlanan istikrarın işareti oldu. Enflasyonla mücadelemizi S&P, Fitch ve Moody’s Türkiye’yi asıl hak ettiği minimum not olan ‘yatırım yapılabilir’ ve üstüne çıkarana kadar, ekonominin tüm unsurlarıyla bir denge içinde sürdürmeliyiz” açıklamasını yaptı.





TÜRKIYE IÇIN DÖNÜM NOKTASI

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu 'B3'ten 'B1'e yükseltmesi ve kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumasının mevcut yürütülen ekonomi yol haritasına olan güvenin bir göstergesi olduğunu dile getirdi. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da Moody’s kararının bir süredir enflasyon başta olmak üzere negatif göstergelerle mücadele eden Türkiye açısından bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti.



