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Ekonomi

Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığına Zafer Demircan atandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen atama kararı ile Zafer Demircan, tekrar Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanı olarak görevlendirildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

09:26 . 23/02/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığına Zafer Demircan, İkinci Başkanlığına İsmail Hakkı Arıkan, üyeliğine ise Mehmet Fatih Alptekin atandı.


#Nükleer Düzenleme Kurulu
#başkanlık
#Zafer Demircan
#atama
#Cumhurbaşkanlığı
#Resmi Gazete
6 dakika önce
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Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığına Zafer Demircan atandı
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