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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığına Zafer Demircan, İkinci Başkanlığına İsmail Hakkı Arıkan, üyeliğine ise Mehmet Fatih Alptekin atandı.
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6 dakika önce
Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığına Zafer Demircan atandı
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