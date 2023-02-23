Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığına Zafer Demircan atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçilerin de atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarına göre 7 ülkenin büyükelçisi değişti.