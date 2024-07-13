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Ekonomi

Öğretmen adaylarına gösterge müjdesi

Öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimi alınanlara eğitim süresi boyunca yapılacak ödeme miktarı artırıldı. 18 bin 650 lira olan aylık ödemesi, 23 bin 310 liraya çıkarıldı.

Uğur Duyan
04:00 - 13/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:17 - 13/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 39 maddelik Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun birinci bölümü kabul edildi. AK Parti'nin verdiği önergeyle Milli Eğitim Akademisi'nde öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimi alınanlara eğitim süresi boyunca yapılacak ödeme miktarı artırıldı. Buna göre 18 bin 650 lira olan aylık ödemesi, 23 bin 310 liraya çıkarıldı.

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Yine AK Parti'nin verdiği bir diğer önerge ile yerleştirildikleri eğitim kurumlarında mazeretsiz olarak göreve başlamayanlar ile göreve başladığı halde mazeretsiz olarak görevlerinden ayrılanların hazırlık eğitimine yeniden alınmaları için geçmesi gereken süre değiştirildi. Buna göre, süre eğitim kurumuna yerleştirildikleri tarihten başlamak kaydıyla 3 yıldan 1 yıla düşürüldü.

Düzenlemenin ikinci bölümün görüşmelerine önümüzdeki hafta devam edilecek. AK Parti'nin verdiği değişikliler, yasanın tümünün Genel Kurul'da kabul edilmesinden sonra kanunlaşacak ve Cumhurbaşkanı’nca onaylamasının ardından yürürlüğe girecek.



#Öğretmen
#Maaş
#Ekonomi
#TBMM
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