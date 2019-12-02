Okulun altı delik deşik

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) teröristlerin içerisine tüneller kazılarak kullanılamaz hale getirdiği bu okulda güvenliğin sağlandığını ve bina içerisinden başlayıp çevre binalara kadar uzanan tünellerin kullanılamayacak şekilde kapatıldığını bildirdi. Öte yandan MSB, terör örgütü PKK/YPG’nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktalarının inşa edildiğini bildirdi.

Ruslar PKK ile yanyana

Ruslar PKK karargahında



Rus askerleri Fırat’ın doğusundaki Amude beldesinde bir binaya üs kurdu. Soçi mutabakatına rağmen PKK/YPG’li teröristlerin çekilmediği bölgede Ruslar, teröristlerin bir dönem karargâh olarak kullandığı bir okula yerleşerek buraya bayrak dikti. Türkiye’ye sadece 3 kilometre uzaklıktaki beldede Rus askerlerinin kullandığı binanın hemen karşısında PKK’lıların üslendiği bir bina bulunuyor. Rusya-rejim -PKK/YPG kontrolündeki Kamışlı’nın batısında bulunan Amude’de şimdi Rus bayraklarıyla örgüt paçavraları yanyana duruyor. Amude ile Kamışlı arasındaki Himo köyüne ise geçtiğimiz ay Amerikan askerleri üs kurma çalışması başlatmıştı.

Anayasayı Esed tıkadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Cenevre’de devam eden Suriye Anayasa Komitesi sürecinin aksamasından Beşşar Esed rejiminin sorumlu olduğunu kaydetti. Ortagus, İsviçre’deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nde geçen hafta başlaması öngörülen Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına ilişkin yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “ABD, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pederson’ın Suriye Anayasa Komitesinin çalışmalarını hızlandırma yolundaki çabalarını destekliyor. Esed rejiminin ön koşulları, komite prosedür kurallarını ihlal ediyor ve Astana Grubu ile Suriye ‘Küçük Grubu’ tarafından desteklenen çalışmaları geciktirmeye yöneliktir.” 45 kişilik anayasa yazım kurulu toplantıları, rejim heyetinin uzlaşmaz tavrı nedeniyle 4. gününde de başlayamamıştı.