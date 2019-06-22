Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Olası bir yaptırımı fırsata çeviririz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Olası bir yaptırımı fırsata çeviririz

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Rusya’dan alınacak S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatının takviminde gerçekleştirileceğini aktardı. Demir, ABD’nin olası bir yaptırıma gitmesi durumunda Türkiye’nin bunu fırsata çevireceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
S-400 hava savunma sistemi
S-400 hava savunma sistemi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği takvim çerçevesinde teslimat olacak" dedi. ‘Türkiye'nin 5G ve Ötesi İçin İletişim Gücü’ toplantısının ardından konuşan Demir, Savunma Sanayii Başkanlığı olarak işin teknik kısmını yürüttüklerini belirtti.

İsmail Demir

F-35’DE 9 ÜLKE ORTAK

Teslimatın hemen bir günde olmasının mümkün olmadığını vurgulayan Demir, Türk savunma sanayisinin olası bir ABD yaptırımından nasıl etkileneceği sorusu üzerine şu değerlendirmeyi yaptı: “Her kriz bir fırsattır. Bu da fırsat doğurur diye düşünüyorum. F-35 programı 9 ülkenin ortak olduğu bir program. Herhangi bir ülke 'bu ortaklıktan seni çıkardım' deme hakkına sahip değil. Bu konu ortakların hepsinin oy birliği ile karar alması gereken bir konu. Şu anda F-35 için yaptığımız üretimler var. Bir dizi katılımlarımız var. Onlarla ilgili ortaklıktan çıkmak için zorlaştırıcı konular gündeme gelebilir ama nihayetinde eğer ABD yaptırım uygulama kararı alırsa zor bir dönemden geçebiliriz ama bu zor döneme karşı Türk sanayii kendi tedbirlerini alır. İhracat fırsatlarını değerlendirir. Zorluklardan daha kuvvetlenerek çıkarsın. Biz kararlı oldukça, kendimize, milletimize güvendikçe ve bu konuda dirençli oldukça başaracağımıza inanıyorum.”

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