Ekonomi Orta gelirliye konut kampanyası fiyatları düşüşe geçirecek
EMLAK

Orta gelirliye konut kampanyası fiyatları düşüşe geçirecek

Yeni Evim kampanyasında orta gelirliye 15 yıl vadeli, yüzde 0,69’dan başlayacak kredi faizi sunulacak. Uzmanlar ise kampanyayla birlikte ilerleyen dönemde konut arzının belirli bir noktaya geleceğini ve fiyatların da gerileyeceğini öngörüyor.

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Haber Merkezi İHA
Orta gelirliye konut kampanyası fiyatları düşüşe geçirecek
Foto/arşiv

Yeni Evim kampanyasında orta gelirliye 15 yıl vadeli, yüzde 0,69’dan başlayacak kredi faizi sunulacak. Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, kampanyayla birlikte ilerleyen dönemde konut arzının belirli bir noktaya gelmesiyle, fiyatların gerileme yaşayabileceğini söyledi.
İlk Evim İlk İş Yerim projesinin ardından, orta gelir grubunun konuta erişimini kolaylaştırmaya yönelik olarak hazırlanan yeni konut finansman modeli ’Yeni Evim’ kampanyasında detaylar belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın eş güdümlü olarak yürüttüğü projede, azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69’dan başlayan oranlarla uygulanacak. Programda asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlendi.
Program çerçevesinde İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm şehirlerde 3. bölge olarak belirlendi. 1. bölge için finansman tutarı en çok 5 milyon, ikinci bölge için 3 milyon, üçüncü bölge için ise 2 milyon TL olacak. Kampanya 16 Ocak tarihi itibariyle başlayacak. İlk yıl 1 milyonluk finansman tutarında taksit 4 bin 410 TL olacak.
Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak
Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekiyor. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak.
Konut piyasasının kampanyaya reaksiyonu ne olacak?
Emlak uzmanları projeyle birlikte ilerleyen dönemde konut arzının belirli bir noktaya gelmesiyle, fiyatların gerileme yaşayabileceğini söyledi. Öte yandan ikinci el konutların bu kampanyadan ve kredilerden faydalanamadığını söyleyen uzmanlar, ikinci el konutların bu sebeple fiyatlarında bir dalgalanma beklemediklerini aktardı.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İTO Meclis üyesi ve Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Yeni bir konut edindirme modeli hayata geçirildi. Uzun zamandır çalışılan bir konuydu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın eş güdümlü olarak yürüttüğü projede, 3 ayrı bölgede, gelir ile uyumlu, 0,69’dan başlayan oranlarda kredi imkanları tanınıyor" dedi.

Kampanyanın detayları

İstanbul’un 1’inci Bölge olarak ayrı tutulduğunu aktaran Özelmacıklı, "Burada kredi üst limiti 5 milyon ile sınırlandırıldı. 2’nci Bölge de ise Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla illeri kapsama alındı ve bu illerde üst limit 3 milyon olarak belirlendi. Diğer iller ise 2 milyon üst limit ile sıfır konutlar kapsamında kredi imkanı sağlanmış olacak. Peşinat yüzde 10 olarak belirlenirken, 5 yıl satmama şartı, 15 yıla varan vade imkanı da var. Uzun vadede konuta erişim kolaylaşacak. Özellikle bu kredilerde 3. Bölge dışında kişinin gerek kendisinin gerekse de eşi adına konutunun olmaması ve son bir yıl içinde konut satışı da yapmamış olması önemli bir kriter olarak öne çıkıyor. Kredilerde ödemeler gelirin yüzde 40’ını aşmayacak. Konutların tavan fiyatları ise daha sonra açıklanacak. Yine 1’inci Bölge ve 2’nci Bölgeler için en az bir yıldır ikamet şartı aranacak" ifadelerini kullandı.
Kredi kullanacak orta gelirliler için gelir sınırlarının da bölgelere göre belirlendiğini aktaran Özelmacıklı, “Gelirler 1’inci Bölgede 80 bin, 2’nci Bölgede 65 bin 3’üncü Bölgede ise 45 bin TL olarak sınırlandırıldı. 1 milyon TL’lik bir kredi çekildiğinde, ödemeler ilk yılda 4 bin 410 TL, 2’nci yılda 5 bin 400 TL, 3’üncü yılda 6 bin 480 TL, 4’üncü yılda 10 bin 315 TL ve 5’inci yıl ve sonrasında 12 bin 697 TL olarak geri ödeme planı çerçevesinde yapılacak. Buna göre 1 milyon TL için 15 yılda geri ödeme toplam tutarı yaklaşık 2 milyon TL olacak” diye konuştu.

"Konut arzı bu kampanyayı destekliyor"

Projenin orta gelir grubunun konuta ulaşması için örnek bir model olduğunun altını çizen Özelmacıklı, "Anadolu’daki illerimizde çok daha avantaj sağlıyor olacak. Konut arzı bu kampanyayı destekliyor. Müteahhitler katılmak istedikleri proje ve stoklarıyla beraber bakanlığa başvuru yapacaklar. Kriterlere uygun olanlar bankalar garantörlüğünde, tüketici talepleriyle eşleştirilecek" dedi.

"Konut arzını belirli bir noktaya getirdiğimizde ilerleyen aşamalarda fiyatları düşürebilir"

Özelmacıklı, "Konut piyasasında büyük şehirlerde, uygun oranlı krediler sonrasında fiyatların artacağını söyleyebiliriz. İlerleyen aşamalarda ise müteahhitlerin stokları eritmesi ve yeni projelere başlamasıyla konut arzının karşılanması sağlanacaktır. Konut arzını belirli bir noktaya getirdiğimizde ilerleyen aşamalarda fiyatları düşürebilir" açıklamalarında bulundu.
Sıfır konutlarda finansmanın kolaylaşmasıyla fiyatların biraz yükselebileceğini söyleyen Özelmacıklı, "İkinci el konutlar bu kampanyadan ve kredilerden faydalanamıyor. İkinci el konutların bu sebeple fiyatında bir dalgalanma beklemiyoruz" şeklinde konuştu.

Ev hayali kurana ucuz kredi fırsatı: 536 bin lira cepte kalacak
FOTOĞRAF 17
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Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” kampanyasında detaylar netleşti.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak çalışması sonucu ortaya çıkan ve 81 ilde hayata geçirilecek kampanya kapsamında ilk evini alacaklara 0,69 konut kredisi faizi ile 15 yıl vade imkânı sunuldu.
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16 Ocak’ta başlayacak kampanyada 3 yıl boyunca devlet katkısı olacak.
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Konut kredisinde 120 ayın üstünde vade kullandırılmazken, en düşük faiz ise kamu bankaları tarafından aylık yüzde 1,2 ile kullandırılıyor. Bir bankadan yüzde 1,2 ile 1 milyon TL tutarında 180 ay vadeli konut kredisi kullanıldığında, aylık ödeme 13 bin 587 TL, toplam ödeme ise 2 milyon 445 bin liraya ulaşıyor. Yani 15 yılda 1 milyon 445 bin TL faiz ödenmiş oluyor.
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Sabah’ta yer alan haberde, dün açıklanan tarihi kampanyada yüzde 0,69 ile aynı vade ve tutarda kredi kullanıldığında vatandaş için çok avantajlı bir tablo ortaya çıkıyor.
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Yeni Evim Kampanyasında yüzde 0,69luk aylık faize göre, ödenmesi gereken aylık taksit tutarı 9 bin 719 TL iken, ilk 3 yılda Hazine desteğinin etkisiyle taksit ödemeleri sırasıyla 4.410, 5.400 ve 6.480 TL olarak tahsil ediliyor.
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Hazinenin ilk 3 yıl için vatandaşa desteği 98 bin 841 TL olacak.
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Bu kampanya ile ilk 3 yılda tüm yükü Hazine yüklenirken, vatandaş buraya sisteme adeta kira öder gibi girmiş oluyor. Aylık kredi geri ödeme tutarı dördüncü yılda 10 bin 315 TLye çıkarken, son 8 yılda 12 bin 697 TLye yükseliyor.
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Ancak mevcut koşullarda kampanyadaki faiz oranı ile kredi sağlama imkânı bulunmazken, en düşük faizi uygulayan bankanın koşullarında dahi kredi kullanıldığında bile, Hazine destekli bu hamle 1 milyon liralık kredi için faiz yükünü 536 bin lira azaltacak.
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1 milyon TL kredi için toplam geri ödeme 1 milyon 909 bin 570 TL olarak gerçekleşecek.
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Projede, İstanbul 1. Bölge olarak belirlendi. Finansman tutarı en çok 5 milyon TL olacak. Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. Bölge olarak ayrıldı.
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Bu illerde en çok 3 milyon TL kredi kullanılacak. Üçüncü bölge için ise en fazla 2 milyon TL kredi alınabilecek. 100 bin konutluk finansman paketinin yüzde 25inin İstanbul, yüzde 75inin diğer Anadolu illerine dağıtılması bekleniyor.
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Taksitler hane gelirinin yüzde 40ını geçmeyecek. Bakan Nebati, İstanbulun yer aldığı 1. Bölgede azami geliri 80 bin lira, 2nci Bölgede azami geliri 65 bin lira, 3üncü Bölgede azami geliri 45 bin lira olanların kampanyadan faydalanabileceğini dile getirdi.
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ŞARTLAR NELER OLACAK?Hanedeki eşlerin üstünde konut olmayacak.5 yıl boyunca satılamayacak.Son 1 yıl içinde konut satmamış olacak.Başvuracağı ilde 1 yıl ikamet şartı olacak.
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NASIL FAYDALANILACAK?Konut üreticileri kriterlere uygun projelerini ilan edecek.Vatandaş bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak.Banka uygunluğu denetleyip krediyi verecek.
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ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI’NDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?Kooperatif üyeleri, hisseli konut tapusu sahipliği, miras yoluyla yüzde 50 konut sahipliği, bağış yoluyla konut sahipliği olanlar, evi bulunanlar kapsam dışı.Aile içindeki birey, geliri olması ve son iki ayın 9unda SGK primi ödemiş olmak kaydıyla yararlanabiliyor.Ev hanımına eşi kefil olabiliyor.Yaş sınırı uygulanmıyor.Ekonomik hayata girmiş olmak, bir bankadan kredi alabilir durumda bulunmak yeterli olacak.Kampanyadan yararlanacak vatandaşların kırsalda evi ve devre mülkü varsa yararlanabiliyor.18 yaş altı gençler, anne-babaları üzerine konut olması halinde projeye başvuramayacak.Arsa ve veraset üzerinden yüzde 50den daha az hissesi olanlar kampanyaya başvurabiliyor.
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SIFIR BİNA OLMASI ŞARTIEmlak Konut Genel Müdürlüğü, GYODER, İNDER, Konutder, İmkon ve Türkiye Müteahhitler Birliğine bağlı olan tüm şirketlerin projeleri sıfır bina olması kaydı ile teknik ve mali kriterleri karşıladığı takdirde program kapsamında satın alınabilecek. Ayrıca satın alınacak yapıların sosyal donatı alanlarının olması önceliklerden biri olacak. Sıfır atık ve enerji verimliliğine uyumlu uygulamaları sahip yapılar öncelikli olacak.
Ev hayali kurana ucuz kredi fırsatı: 536 bin lira cepte kalacak
Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin ardından bu kez de orta gelirliye konut kredisi için düğmeye basıldı. 0,69 oranla düşük konut kredisi faizi ve 15 yıl vade imkanı sunan orta gelirliye konut kampanyasında ödeme şartları, kimlerin yararlanabileceği, kredi taksit ödeme miktarları ve başvuru tarihi belli oldu. Kampanya ile ev almak isteyen vatandaşların kredi faiz yükü 536 bin liraya kadar azalacak.


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