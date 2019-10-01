Ekonomi Otogaza 27 kuruş zam geldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Otogaza 27 kuruş zam geldi

Otogaz fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 27 kuruş zam geldi. Fiyatlardaki değişikliğin pompa fiyatlarına yansıyacağı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Otogaz'a 27 kuruş zam yapıldı.
Otogaz'a 27 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), otogazda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 27 kuruş fiyat artışı yapıldığını açıkladı.

Yeni akaryakıt fiyatları

İstanbul ve Ankara'da ortalama LPG Otogaz litre fiyayı 3,45 liradan satışa sunulurken gelen zam sonrası 3,70 liraya yükselecek.

İzmir'de ise 3,39 liradan satılan LPG fiyatı gelen 27 kuruşluk zam sonrası 3,64 liraya yükselecek.

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