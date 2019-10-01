Otogaza 27 kuruş zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), otogazda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 27 kuruş fiyat artışı yapıldığını açıkladı.

Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı



02/10/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere



LPG Oto gazda 27 Krş/Lt



pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) October 1, 2019

Yeni akaryakıt fiyatları

İstanbul ve Ankara'da ortalama LPG Otogaz litre fiyayı 3,45 liradan satışa sunulurken gelen zam sonrası 3,70 liraya yükselecek.

İzmir'de ise 3,39 liradan satılan LPG fiyatı gelen 27 kuruşluk zam sonrası 3,64 liraya yükselecek.