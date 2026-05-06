Otomotivde nisan rekoru: İhracat 3,8 milyar doları aştı

Türkiye otomotiv endüstrisi, nisan ayında 3 milyar 855 milyon dolarlık ihracata imza attı.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin nisan ayı dış satımı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23 artışla 3 milyar 855 milyon dolar oldu.
Ülke ihracatında birinci sıradaki yerini koruyan otomotiv sektörünün dış satımdan aldığı pay da yüzde 17,3 oldu. Sektörün bu yılın ocak-nisan dönemindeki ihracatı ise yüzde 8,9 artarak 13 milyar 748 milyon dolara yükseldi.
OİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin nisan ayı ihracatı ise 39 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
Nisan ayında sektörün en büyük pazarı olan Almanya'ya ihracat, yüzde 22 artışla 645 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Fransa, yüzde 30 artış ve 461 milyon dolarlık ihracat rakamıyla ikinci büyük pazar olurken İtalya'ya ise geçen ay yüzde 42 artışla 357 milyon dolarlık satış yapıldı.