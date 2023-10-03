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Ekonomi

Özak’tan konuta 600 milyon avro

Artan konut ihtiyacı Özak’ı harekete geçirdi. Özak Global Holding Başkanı Ahmet Akbalık, “Önümüzdeki 4 yıllık projeksiyonda konut ve otele 600 milyon avro yatırım yapacağız. Toplamda 3 bin konuta ulaşacağız” dedi.

Ekonomi Servisi
04:00 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Konuta ulaşmada vatandaşların kredi sorunu yaşadığına değinen Özak Global Holding Başkanı Akbalık, “Konutta yatırımlar arsa arzı doğrultusunda yapılıyor fakat devletin bu konuda bir yönlendirme yapması gerekli. Konutun yapılması gereken bölgeyi belirlemesi, bu bölgeye yönelik alt yapı yatırımları ve teşvik mekanizmaları kurgulanması gerek, bu sayede maliyetler kontrol altına alınacağı için erişebilir konut yapılması mümkün olur. Diğer türlü bu kredi faizleriyle konut satmak mümkün değil” açıklamasını yaptı.

Konuta ulaşmada vatandaşların kredi sorunu yaşadığına değinen Özak Global Holding Başkanı Akbalık, “Konutta yatırımlar arsa arzı doğrultusunda yapılıyor fakat devletin bu konuda bir yönlendirme yapması gerekli. Konutun yapılması gereken bölgeyi belirlemesi, bu bölgeye yönelik alt yapı yatırımları ve teşvik mekanizmaları kurgulanması gerek, bu sayede maliyetler kontrol altına alınacağı için erişebilir konut yapılması mümkün olur. Diğer türlü bu kredi faizleriyle konut satmak mümkün değil” açıklamasını yaptı.

Önümüzdeki 4 yıl boyunca arsanın yanı sıra, konut ve turizm yatırımlarına hız vereceklerini söyleyen Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, toplamda 600 milyon avroluk projeye imzaya atacaklarını söyledi.


PROJELER 4 YILDA TAMAMLANACAK

Akbalık, “Özak Göktürk ile gelen potansiyeli görerek Özak Doa Projesini başlattık. Özak Duyu projemizin duyurusunu yapacağız. Yine aynı dönemde Hayat City Mahmutbey projemizin de ön satışı olacak. Halkalı’da Emlak Konut ortaklığı ile yapacağımız projemiz var. Eş zamanlı ilerleyen diğer projemiz ise Maltepe. Bir diğer projemiz Balmumcu’daki Özak Palas. Son olarak da Topkapı’da yeni aldığımız arsada çalışmalara başladık. 4 yıllık projeksiyonda tüm bu projeleri tamamlamayı planlıyoruz. Toplamda 3 bin konut yapacağız. Aşama aşama devreye alacağız” bilgilerini paylaştı.


3 OTEL İNŞAATINA DAHA BAŞLADI

Bodrum, Kemer ve Didim’de otel projesine başladıklarını söyleyen Akbalık, yatırımlarla toplam yatak kapasitesinin 3 bin olacağını belirtti.


#Ekonomi
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