Özak’tan konuta 600 milyon avro

Akbalık, “Özak Göktürk ile gelen potansiyeli görerek Özak Doa Projesini başlattık. Özak Duyu projemizin duyurusunu yapacağız. Yine aynı dönemde Hayat City Mahmutbey projemizin de ön satışı olacak. Halkalı’da Emlak Konut ortaklığı ile yapacağımız projemiz var. Eş zamanlı ilerleyen diğer projemiz ise Maltepe. Bir diğer projemiz Balmumcu’daki Özak Palas. Son olarak da Topkapı’da yeni aldığımız arsada çalışmalara başladık. 4 yıllık projeksiyonda tüm bu projeleri tamamlamayı planlıyoruz. Toplamda 3 bin konut yapacağız. Aşama aşama devreye alacağız” bilgilerini paylaştı.