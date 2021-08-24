Ekonomi Özelleştirme İdaresinden iki ilde taşınmaz satışı
EMLAK

Özelleştirme İdaresi'nden iki ilde taşınmaz satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), özelleştirme kapsamında Ankara ve Balıkesir'deki bazı taşınmazların satışına onay verdi.

Haber Merkezi AA
Özelleştirme İdaresinden iki ilde taşınmaz satışı
Foto/arşiv

ÖİB'nin konuya ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Kızılcaşar-İmar Mahallesi'ndeki taşınmazın 2 milyon 100 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Yılteks Tekstil Konfeksiyon Madencilik İnşaat Turizm Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye satışı uygun bulundu.

Aynı yerdeki bir başka taşınmazın 1 milyon 400 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Altınova Tuğra İnşaat Enerji Nakliye Mühendislik Madencilik Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satılmasına onay verildi.

Bu bölgedeki bir başka taşınmazın da 2 milyon 850 bin lira bedelle yine Altınova Tuğra İnşaat Enerji Nakliye Mühendislik Madencilik Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışı onaylandı.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi'ndeki taşınmazın 867 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Muharrem Topuz'a satılması uygun bulundu.

Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Balıkesir'in Gönen ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki taşınmazın 5 milyon 5 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Erkan Sarı'ya satılması onaylandı.

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