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Paypal CEO'su Schulman: Kripto paranın tam zamanı!

Paypal CEO'su Schulman: Kripto paranın tam zamanı

ABD merkezli ve internet üzerinden çalışan online ödeme sistemi Paypal'in CEO'su Schulman, kripto paraların tam zamanı olduğunu söyledi. PayPal 13 Kasım'da ABD'deki tüm kullanıcılarına, herhangi bir bekleme gerekmeden kripto para alım, satım ve biriktirme işlemleri yapma olanağı sağlamaya başladığını duyurmuştu.

Haber Merkezi DHA
Dan Schulman
Dan Schulman

İnternet üzerinden düzenlenen Web Zirvesi toplatısında konuşan Paypal'in CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Dan Schulman, pandemi krizi sürecinde kripto paralara yönelik artan ilginin mantıklı olduğunun altını çizdi ve uzun vadede "her türden dijital paradan yana" olduğunu vurguladı.

PayPal 13 Kasım'da yaptığı açıklamada, ABD'deki tüm kullanıcılarına, herhangi bir bekleme gerekmeden, kripto para alım, satım ve biriktirme işlemleri yapma olanağı sağlamaya başladığını duyurdu.

  • Açıklamada, "ABD’deki tüm uygun PayPal hesap sahipleri, artık doğrudan PayPal ile kripto para satın alabilir, saklayabilir ve satabilirler" denildi.

Açıklamaya göre, şirketin 21 Ekim'deki açıklamasında "10,000 dolar" olarak belirlenen haftalık işlem limiti de "haftalık 20,000 dolara" yükseltildi. Açıklamada, "Müşterilerimizin büyük talebinden dolayı haftalık kripto para satın alım limitini 10 bin dolardan 20 bin dolara çıkardık" denildi.

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