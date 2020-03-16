Ekonomi Petrol devleri 495 milyar eridi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Petrol devleri 495 milyar $ eridi

Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle dünyanın en büyük 14 petrol firmasının piyasa değeri 5 işlem gününde toplam 495 milyar dolar geriledi. Dünyanın en değerli şirketi Saudi Aramco’nun piyasa değeri 230 milyar dolar azaldı. Kaybın 97 milyar dolarlık kısmı listedeki altı ABD’li petrol şirketine ait. Rus şirketleri Rosneft ile Lukoil’in toplam kaybı ise 30 milyar dolar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle dünyanın halka açık en büyük 14 petrol şirketinin piyasa değeri 1 haftada toplam 495 milyar dolar azaldı. Petrol fiyatlarının pazartesi günü yaklaşık yüzde 30 gerilemeyle 31 dolara düşmesi ve son 4 yılın en düşük seviyesini görmesi, en çok petrol üreticisi dünya devlerinin hisse fiyatlarını ve piyasa değerlerini etkiledi.

KAYBIN YARISI SUUDİ ARAMCO’YA AİT

14 petrol firmasının hisse ve piyasa değerlerine göre, piyasa değerinde en yüksek düşüşü Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco yaşadı. Dünyanın en değerli şirketi Saudi Aramco'nun hisse başına değeri, Suudi borsası Tadawul'da 8-12 Mart'ta yüzde 12,1 düşerken, şirketin piyasa değeri ise 230 milyar dolar azaldı.

İTALYAN ENİ'NİN HİSSELERİ %32 DÜŞTÜ

Saudi Aramco'nun ardından piyasa değerinde en yüksek kaybı yaşayan petrol firması ise Hollandalı Royal Dutch Shell oldu. Şirketin hisse başına değeri 9-13 Mart'ta yüzde 30,8 azalırken, piyasa değerinden ise 48,3 milyar dolar silindi. Bunu, söz konusu 5 işlem gününde piyasa değerinde 33,7 milyar dolarlık kayıp görülen Fransız Total izlerken, firmanın hisse değeri bu dönemde yüzde 29,9 azaldı. Söz konusu tarihler arasında, İngiliz BP'nin hisseleri yüzde 30,1 ve piyasa değeri 29,5 milyar dolar düşerken, İtalyan Eni'nin ise hisseleri yüzde 32,4 ve piyasa değeri 13,5 milyar dolar azaldı. Norveçli Equinor'un ise bu 5 işlem gününde piyasa değerindeki azalma 12,7 milyar doları bulurken, hisseleri yüzde 27,2 değer kaybetti.

İKİ RUS ŞİRKETİNİN KAYBI 30 MİLYAR DOLAR

Suudi Arabistan'la geçen hafta Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında üretim kesintisi kararı alamayan Rusya'nın petrol şirketlerinden Rosneft ve Lukoil de hisse ve piyasa değerlerinde kayıplar yaşadı. 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle pazartesi kapalı olan Moskova borsasında , 10-13 Mart arasındaki 4 işlem gününde Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in hisseleri yüzde 32,2 düştü ve piyasa değeri 19 milyar dolar azaldı. Bir diğer Rus petrol şirketi Lukoil'in hisseleri de bu 4 işlem gününde yüzde 21,1 gerilerken, piyasa değerinde 11 milyar dolarlık kayıp yaşandı.

ABD'Lİ ŞİRKETLERİ DE ETKİLEDİ

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle New York borsası 2008'den bu yana en büyük haftalık kaybını yaşarken, hem Kovid-19'un düşük petrol talebi yaratması hem de OPEC nedeniyle piyasada oluşacak arz fazlası, Amerikalı petrol şirketilerinin hisselerini de vurdu. 9-13 Mart arasındaki 5 işlem gününde, ABD'nin en büyük 6 petrol şirketinin piyasa değerinden toplam 97 milyar dolar eridi.

EN BÜYÜK KAYIP SUUDİ ARAMCO’DA

Ülkelerin gelir hayıpları

Küresel durgunluğun ayak sesleri

  • Ticaret savaşının ardından yorgun düşen piyasalar, koronavirüs salgını ve petrol şokunun ardından gelişen sermaye girişlerinde ani duruş riski ile tarihin en sert düşüşünü yaşadı. Hem arz hem de talep yönlü endişelerle durgunluk riski ile karşı karşıya kalan küresel ekonomiyi desteklemek amacıyla yıl başından bu yana 30’u aşkın merkez bankası faiz indirdi. Analistler, Büyük Buhran ve 2008 finansal krizinin ardından dünya çapında yeni bir durgunluk riski ile karşı karşıya kalındığına işaret ediyor.

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