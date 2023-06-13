Petrol üç ayın en düşük seviyesinde

Dul ve yetim maaşlarında artış söz konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, en düşük emekli maaşınI yüzde 36,36 oranında arttırdı. Bu artışla birlikte dul ve yetim maaş ödemesi alanlarında hesaplarına yatacak tutarda da artışa gidildi. Dul ve yetim aylığı belirlenirken, emekli maaşı dikkate alınıyor. 7.500 TL olan en düşük emekli aylığından, dul ve yetim maaşı alan vefat eden sigortalının dul eşine %50 oranında ödeme yapılıyor. Şimdi gözler temmuz ara zammında. Peki en düşük dul ve yetim aylığı ne kadar? 2023 yılında dul ve yetim ne kadar maaş ödenecek?