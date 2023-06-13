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Ekonomi

Petrol üç ayın en düşük seviyesinde

Petrol, zayıf Çin ticaret verileri, ABD ekonomisinde yavaşlama, Rus enerji ihracatında gözlenen dirençle üç ayın en düşük seviyesine yakın seyrediyor.

11:57 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Petrol, Çin ve ABD'deki talep görünümüne ilişkin süregelen endişeler nedeniyle neredeyse üç ayın en düşük seviyesinin yakınında seyretti.


ABD ham petrolü vadeli işlemleri, önceki üç seansta yüzde 7'den fazla değer kaybettikten sonra varil başına 67 doların üzerinde sabitlenirken, küresel gösterge olan Brent petrol, Aralık 2021'den bu yana en düşük kapanışının yakınında seyretti.


Zayıf Çin ticaret verileri ve Kuzeydoğu Asya'dan uluslararası uçuşların pandemi öncesi seviyelerin hâlâ çok altında olması, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısındaki zayıf toparlanmaya işaret ediyor.


Çin Merkez Bankası Salı günü beklenmedik bir kısa vadeli faiz indirimi ile büyümeyi teşvik etmeye çalışmıştı. Bilgi sahibi kaynaklara göre Pekin ayrıca geniş bir teşvik paketini devreye almayı değerlendiriyor.


Bununla birlikte ABD ekonomisindeki yavaşlama ve Rus enerji ihracatının gösterdiği direnç aşağı yönlü baskıyı artırarak Suudi Arabistan’ın yakın zamanda günde 1 milyon varillik üretim kesintisi kararının etkisini sıfırladı.


Goldman Sachs Pazar günü arzdaki artışa ve talepteki azalışa işaret ederek petrol fiyatı tahminlerini son altı ayda üçüncü kez aşağı yönlü revize etti.

Kotak Securities Emtia Araştırma Başkanı Ravindra Rao, "Batı'da yavaşlamaya ve Çin'de düzensiz toparlanma yaşanacağına dair beklentiler, talep görünümü üzerinde baskı oluşturdu. Bu, Suudi Arabistan'ın üretim kesintisinin etkilerini sildi” değerlendirmesinde bulundu.


Yine de ABD’nin ham petrol fiyatlarının ülkenin stratejik rezervlerini yeniden doldurma taahhüdünü takip eden bir yılın en yüksek seviyesinde olmasıyla taze fiziksel talep işaretleri var.


Öte yandan soğumaya başlayan ABD enflasyonu Fed’in bu hafta faiz artışlarını duraklatma çabalarını destekleyerek tüketimi canlandırabileceği değerlendiriliyor.




#Petrol fiyatları
#Çin ticaret verileri
#ABD
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