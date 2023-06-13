Petrol üç ayın en düşük seviyesinde

Foto/arşiv
Petrol, Çin ve ABD'deki talep görünümüne ilişkin süregelen endişeler nedeniyle neredeyse üç ayın en düşük seviyesinin yakınında seyretti.
ABD ham petrolü vadeli işlemleri, önceki üç seansta yüzde 7'den fazla değer kaybettikten sonra varil başına 67 doların üzerinde sabitlenirken, küresel gösterge olan Brent petrol, Aralık 2021'den bu yana en düşük kapanışının yakınında seyretti.
Zayıf Çin ticaret verileri ve Kuzeydoğu Asya'dan uluslararası uçuşların pandemi öncesi seviyelerin hâlâ çok altında olması, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısındaki zayıf toparlanmaya işaret ediyor.
Çin Merkez Bankası Salı günü beklenmedik bir kısa vadeli faiz indirimi ile büyümeyi teşvik etmeye çalışmıştı. Bilgi sahibi kaynaklara göre Pekin ayrıca geniş bir teşvik paketini devreye almayı değerlendiriyor.
Bununla birlikte ABD ekonomisindeki yavaşlama ve Rus enerji ihracatının gösterdiği direnç aşağı yönlü baskıyı artırarak Suudi Arabistan’ın yakın zamanda günde 1 milyon varillik üretim kesintisi kararının etkisini sıfırladı.
Kotak Securities Emtia Araştırma Başkanı Ravindra Rao, "Batı'da yavaşlamaya ve Çin'de düzensiz toparlanma yaşanacağına dair beklentiler, talep görünümü üzerinde baskı oluşturdu. Bu, Suudi Arabistan'ın üretim kesintisinin etkilerini sildi” değerlendirmesinde bulundu.
Yine de ABD’nin ham petrol fiyatlarının ülkenin stratejik rezervlerini yeniden doldurma taahhüdünü takip eden bir yılın en yüksek seviyesinde olmasıyla taze fiziksel talep işaretleri var.
Öte yandan soğumaya başlayan ABD enflasyonu Fed’in bu hafta faiz artışlarını duraklatma çabalarını destekleyerek tüketimi canlandırabileceği değerlendiriliyor.