Piyasadaki para arzı 19 milyar lira azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı son verilere göre, tedavüldeki Türk Lirası (TL) miktarında önemli bir düşüş yaşandı. 2024'ün başından itibaren düzenli olarak artan para arzı, 664 milyar lirayla zirveye ulaşmıştı ancak kasım ve aralık aylarında 19 milyar liralık bir gerileme yaşandı. Böylece toplam para arzı 645 milyar liraya indi. Ekonomistler, para arzındaki azalmanın sıkı para politikalarının bir sonucu olduğunu belirtirken, TL'nin döviz karşısında 2025 yılında da değerlenmeye devam edeceğini söyledi.

Enflasyonun yüksek olduğu dönemde adet bakımından yükselişe geçen 200 TL’lik banknotlar da yavaş yavaş piyasadan çekiliyor. 2024 yılının ekim ayında 534 milyar lira tutarında 200 TL’lik banknot piyasada bulunurken, bu rakam aralık itibarıyla 524 milyar liraya düştü. Yani yaklaşık 10 milyon lira değerinde, 50 milyon adet 200 TL’lik banknot tedavülden çıkmış oldu. Genel olarak tedavüldeki banknot adedi, 2024'ün son iki ayında 5 milyar 298 milyondan 5 milyar 140 milyon adede geriledi. Aynı dönemde 100 TL, 50 TL, 20 TL, 10 TL ve 5 TL’lik banknotlardan da toplamda 108 milyon adet eksildi. Uzmanlar, uygulanan politikaların piyasadaki nakit akışını sıkı bir şekilde kontrol ettiğini ve bu durumun uzun vadede enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacağını ifade ediyor.