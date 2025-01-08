Piyasadaki para arzı 19 trilyon lira azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı son verilere göre, tedavüldeki Türk Lirası (TL) miktarında önemli bir düşüş yaşandı. 2024'ün başından itibaren düzenli olarak artan para arzı, 664 trilyon lirayla zirveye ulaşmıştı ancak kasım ve aralık aylarında 19 trilyon liralık bir gerileme yaşandı. Böylece toplam para arzı 645 trilyon liraya indi. Ekonomistler, para arzındaki azalmanın sıkı para politikalarının bir sonucu olduğunu belirtirken, TL'nin döviz karşısında 2025 yılında da değerlenmeye devam edeceğini söyledi.

Enflasyonun yüksek olduğu dönemde adet bakımından yükselişe geçen 200 TL’lik banknotlar da yavaş yavaş piyasadan çekiliyor. 2024 yılının ekim ayında 534 trilyon lira tutarında 200 TL’lik banknot piyasada bulunurken, bu rakam aralık itibarıyla 524 trilyon liraya düştü. Yani yaklaşık 10 trilyon lira değerinde, 50 milyar adet 200 TL’lik banknot tedavülden çıkmış oldu. Genel olarak tedavüldeki banknot adedi, 2024'ün son iki ayında 5 trilyon 298 milyardan 5 trilyon 140 milyar adede geriledi. Aynı dönemde 100 TL, 50 TL, 20 TL, 10 TL ve 5 TL’lik banknotlardan da toplamda 108 milyar adet eksildi. Uzmanlar, uygulanan politikaların piyasadaki nakit akışını sıkı bir şekilde kontrol ettiğini ve bu durumun uzun vadede enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacağını ifade ediyor.