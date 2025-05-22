Potaya Türkiye Sigorta güvencesi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türkiye Sigorta arasında kadın ve erkek milli takımları için ana sponsorluk anlaşması imzalandı. Basketbol Gelişim Merkezi’ndeki imza törenine TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri, A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncuları Sadık Emir Kabaca ile Kenan Sipahi ve A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncuları Elif İstanbulluoğlu ile Manolya Kurtulmuş katıldı.





MİLLİ TAKIMIN YANINDAYIZ

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, iş birliğine ilişkin şöyle konuştu: “Kadın ve Erkek Basketbol Milli Takımlarımıza, Ay Yıldızımıza olan inancımızla destek vermenin gururunu yaşıyoruz. 2022 yılında başladık bu sürece. Lig sponsorluğu ile başladık. Şu anda konumuz ay-yıldız. Yerli ve milli bir marka olarak ülkemizin milli takımının yanında olmak bizim için çok kıymetli. Kadın ve Erkek Basketbol Milli Basketbol Takımlarımıza FIBA 2025 Avrupa Şampiyonaları’nda başarılar dileriz. Türk basketbolunun sigortası, bu heyecanın güvencesi olmaya devam edeceğiz.”

TBF Başkan Vekili Harun Erdenay ise, “Türkiye Sigorta’nın desteği bizim için çok önemli. Bundan sonra milli formalarımızda Türkiye Sigorta logosunu gururla taşıyacağız. Federasyon olarak basketbolu Anadolu’ya yaymak istiyoruz. Buradan gelecek kaynaklar, gençlerin yetişmesi için çok faydalı olacak” diye konuştu.



