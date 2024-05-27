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Ekonomi

Proje gayrimenkul yatırım fonları gayrimenkul sektörüne can suyu olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in proje gayrimenkul yatırım fonlarına (PGYF ) yönelik açıklaması sektörde heyecana yol açtı. Sektör temsilcileri proje gayrimenkul yatırım fonlarıyla birlikte; hayata geçirilecek mevzuatın sektöre can suyu olabileceğine vurgu yapıyor.

09:01 - 27/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:52 - 27/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından planlanan yeni bir düzenlemeyle, gayrimenkul yatırım fonlarının gayrimenkul projelerine yatırım yapmasının önünün açılması hedefleniyor. Konuyla ilgili dün açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yakın zamanda mevzuatın yürürlüğe girebileceğini açıkladı.


Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, Fuzul Holding olarak 30 yılı aşkın süredir yatırımcıların ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmek için çalıştıklarına dikkat çekerek
, “Şimdiye dek on binlerce ailenin evine kavuşmasına vesile olduk. 2023 yılında erişilebilir konutlar üretmek üzere kurduğumuz Fuzul Topraktan Aşamalı Konut Sistemi ile de şimdiden 1.000'in üzerinde konutun arzını gerçekleştirdik. Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek’in proje gayrimenkul yatırım fonları (PGYF ) üzerine açıklaması ile birlikte; hayata geçirilecek mevzuatın sektöre can suyu olabileceğini düşünüyoruz.

Sermaye piyasası enstrümanları ağırlıklı nitelikli yatırımcıları hedefliyor. Burada düşük tasarruf sahibi olan kesime de konut edindirecek bir kapsamı sağlaması planlanır ise, erişilebilir konut üretimine yönelik bir adım olur ise biz de Fuzul Topraktan olarak fon kurmayı planlıyoruz. Artan konut fiyatlarına karşı olumlu etkiler gösterecek düzenlemeleri destekliyor vatandaşın konuta erişimini kolaylaştıracak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerekli düzenlemelerin tamamlanmasıyla birlikte Aşamalı Konut Sistemiyle erişilebilir konut üretimini desteklemek amacıyla bu alanda da yerimizi alacağız.” açıklamasında bulundu.




#Proje gayrimenkul yatırım fonları
#PGYF
#Mehmet Şimşek
#Faruk Akbal
#Fuzul Holding
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