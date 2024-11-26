Projeleri bitirip daha da güçleneceğiz

Albayrak Grubu, 2003 yılında Balıkesir Seka müessesinin satışı için yapılan ihaleyi kazanarak işletmeyi devraldı ve 2013 yılında başlatılan kâğıt fabrikası yatırımı 2019 yılında tamamlanarak üretim faaliyetlerine başladı. Varaka Kağıt, yüzde 100 geri dönüşüm kâğıt ham maddesi ile oluklu ambalaj sektörü ve torba kâğıt sektöründe kullanılan muhtelif

kâğıt çeşitleri üretiyor.





Mürşit Tetik

SEKTÖR CANLANACAK

1.200 dönüm yerleşke içerisinde 110 bin metrekare kapalı alana sahip olan tesisin yıllık üretim kapasitesi 200 bin ton. İhtiyaç olan enerjinin tamamını, üretim tesisine paralel olarak 40 MWh kapasiteye sahip bir proje ile tesis edilen kojenerasyon santrali ile sağlanıyor. Varaka Kağıt Genel Müdür Yardımcısı Mürşit Tetik, 2024 yılı ilk çeyreğinin üretim açısından koyulan hedeflere paralel şekilde geçtiğini ancak, 2023 yılından itibaren süregelen pazar daralması ve satış fiyatı ile maliyet arasındaki daralmanın, maliyet kalemlerini oluşturan parametrelerdeki yükselişler nedeniyle devam ettiğini belirtti. Tetik, “Ülkedeki ekonomik göstergelerin özellikle yılın ikinci yarısında pozitif yönde hareket edeceği öngörüsüne paralel olarak sektörümüzün de canlanacağını düşünmekteyiz. Bu yıl özellikle enerji verimliliği üzerine başlatmış olduğumuz projeleri sonlandırarak, sürdürülebilir ve daha güçlü bir yapı ile önümüzdeki yıllarda da yolumuza devam etme hedefimiz vardır” dedi.





ÇEVRE DOSTU BİR TESİSE SAHİBİZ

Yüzde 100 geri dönüşüm kâğıdı ile ambalaj kâğıdı üretimi yapan, bu anlamda da tamamen çevre dostu bir tesislere sahip olduklarını belirten Tetik, şunları söyledi: “Üretim süreci 2 ana bölümden oluşur. İlki ham maddenin mekaniksel olarak temizlendiği hamur hazırlama, ikinci kısım ise temizlenen kâğıt hamurunun mamul kâğıt formuna dönüştürüldüğü kâğıt makinesi bölümlerinden oluşmaktadır. Kâğıt makinasına gelen kâğıt hamuru ilk olarak belli bir hızda dönen sonsuz elek üzerine homojen şekilde serilir ve susuzlaştırılmaya başlanır. Elekten sonra pres bölümüne gelen kağıt safihası döner preslerden geçirilerek mekanik susuzlaştırma işlemi tamamlanır. Sonrasında içerisindeki kurutma silindirleri yardımıyla termal kurutma işleminin yapıldığı kurutma bölümünden geçirilen kâğıt safihası istenilen kuruluğa getirilerek üretim aşaması tamamlanır. Kâğıt makinasında Jumbo valslere sarılan kâğıt safihası müşteri isteklerine uygun ebatlara getirilmek üzere bobin kesme makinalarında kesilerek ebatlanır. Gerekli etiketleme işlemleri tamamlanan kâğıt bobinleri sevk edilmek üzere mamul ambarına aktarılarak sevkiyata hazır hale getirilmiş olur. Kâğıt üretiminin en temel püf noktası tüm prosesin her anlamda temiz tutulabilmesidir.”





4 proje yıl içinde tamamlanacak

Varaka Kağıt Genel Müdür Yardımcısı Mürşit Tetik, “Tesiste ihtiyacımız olan enerjinin tamamı kojenerasyon santralinden sağlanmaktadır. Bu sayede hem daha sürdürülebilir yapıya sahip, hem de ürün maliyetinde daha rekabetçi konumda olunmaktadır. Ayrıca mevcut çatılarımız için de GES projemiz devam etmektedir. Enerji verimliliği adına 2024 yılı içerisinde tamamlanacak 4 ayrı projemizi de ilerletmekteyiz” dedi.











