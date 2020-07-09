Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi PTTden emekliye 60 ay vadeli kredi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

PTT’den emekliye 60 ay vadeli kredi

PTTBank, emekli maaş müşterilerine bin 250 lira ile 80 bin lira aralığında, 60 aya kadar vade seçeneği ve uygun vade farkıyla bireysel kredi imkanı sunacak. Kredi talepleri SMS kanalı üzerinden alınacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

PTTBank, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin başladığı mart ayından bugüne kadar 3,7 milyon adedi konutta teslim olmak üzere, 10 milyonu aşkın vatandaşa sosyal yardım ödemesi gerçekleştirdi. Kurum şimdi de emekli maaş müşterileri için 60 aya kadar vade seçenekleriyle bireysel

PTTBank’tan, emekliler 1250 lira ile 80 bin lira aralığında 60 aya kadar vade seçenekleri ve uygun vade farkıyla bireysel kredi kullanabilecek. Emekli müşterilerin PTT iş yerlerine kimlik belgeleriyle başvurarak kredi başvuru formunu doldurması yeterli olacak. Kredi başvurusunun onaylanması durumunda ödeme işlemi aynı gün içinde gerçekleştirilecek.

SMS’LE BAŞVURU

  • PTTBank, nakit ihtiyacı olan emekli müşterilerin kredi taleplerini “PTT SMS Kredi” hizmetiyle SMS kanalı üzerinden almaya başladı. Müşterilerin PTT yazıp boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numarası bilgilerini ekleyerek 3050'ye SMS olarak göndermesi gerekiyor. Talepler yakın zamanda PTT ATM, PTT Mobil ve PTT İnternet Bankacılığı üzerinden de alınmaya başlayacak.

PTT personeline 2 bin lira destek ödemesi yapacak
EKONOMİ
PTT personeline 2 bin lira destek ödemesi yapacak
Abone Ol Google News
NAFTAyı yerin dibine soktu

NAFTA'yı yerin dibine soktu

​İnsanlık tarihindeki en kötü anlaşmalardan biriydi.
Galatasaray pandemide kayboldu

Galatasaray
pandemide kayboldu

​Sarı kırmızılılar Alanyaspor deplasmanından da eli boş döndü.
Görenler tedavi olmadan ölür!

Görenler tedavi olmadan ölür!

İYİ Parti'li Özeren, Semiha Yıldırım'a saldırdı.
Kayıp büyük!

Kayıp büyük!

​Trabzonspor'dan kritik puan kaybı.
Anadolu'da birinci dalga sürüyor

Anadolu'da birinci dalga sürüyor

​Sağlık Bakanı Koca'dan kritik açıklamalar.
Vaka sayısı stabil

Vaka sayısı stabil

Türkiye'nin son 24 saatteki bilançosu açıklandı.

Korkutan yükseliş

Korkutan yükseliş

​Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 12 milyonu aştı.
Tarih ve yer<br>belli oldu

Tarih ve yer
belli oldu

​Türkiye Kupası finalinin detayları netleşti.
Müslüman karşıtlığının geldiği nokta

Müslüman karşıtlığının geldiği nokta

​Irkçı adam çocuklarının gözü önünde annelerini öldüresiye dövdü.

​Boğulan mültecilerin çıkarılması için çalışmalar başladı.

​Numan Kurtulmuş'a soruldu: İnşallah daha önce açılır.

Taksici haberinde bugün

Taksici haberinde bugün

Küçücük bebek arabaya kustu diye 400 lira istedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.