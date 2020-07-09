PTT’den emekliye 60 ay vadeli kredi

PTTBank, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin başladığı mart ayından bugüne kadar 3,7 milyon adedi konutta teslim olmak üzere, 10 milyonu aşkın vatandaşa sosyal yardım ödemesi gerçekleştirdi. Kurum şimdi de emekli maaş müşterileri için 60 aya kadar vade seçenekleriyle bireysel

PTTBank’tan, emekliler 1250 lira ile 80 bin lira aralığında 60 aya kadar vade seçenekleri ve uygun vade farkıyla bireysel kredi kullanabilecek. Emekli müşterilerin PTT iş yerlerine kimlik belgeleriyle başvurarak kredi başvuru formunu doldurması yeterli olacak. Kredi başvurusunun onaylanması durumunda ödeme işlemi aynı gün içinde gerçekleştirilecek.

SMS’LE BAŞVURU

PTTBank, nakit ihtiyacı olan emekli müşterilerin kredi taleplerini “PTT SMS Kredi” hizmetiyle SMS kanalı üzerinden almaya başladı. Müşterilerin PTT yazıp boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numarası bilgilerini ekleyerek 3050'ye SMS olarak göndermesi gerekiyor. Talepler yakın zamanda PTT ATM, PTT Mobil ve PTT İnternet Bankacılığı üzerinden de alınmaya başlayacak.