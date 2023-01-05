Rekabet Kurulu'dan dört firmaya bilgi değişimi yaptığı gerekçesiyle soruşturma açıldı

Rekabet Kurulu tarafından, Danone Tikveşli Gıda ve İçecek A.Ş., Eti Gıda A.Ş., Horizon Hızlı Tüketim A.Ş. ve Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş.’nin, rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinde yer alan, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" kararını ihlal ettiği iddialarının tespitine yönelik yürütülen önaraştırma karara bağlandı.

Rekabet Kurulu tarafından, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitlerin müzakere edilmesinin ardından bulguları ciddi ve yeterli bularak, Danone, Horizon, Eti ve Nestle hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

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