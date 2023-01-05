Çinli Alibaba yatırım için Türkiye'den iki ili radarına aldı: Avrupa operasyonlarını buradan yönetecek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Alibaba Grup Holding CEO’su Michael Evans ve Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin’i kabul etti. Görüşme sonrası konuşan Oktay, ''Dünyanın önde gelen şirketlerinden Alibaba Grup’un Türkiye’deki kapsamlı yatırım planlarını öğrenmekten mutluluk duyuyoruz” derken, Alibaba CEO’su Evans ise yatırım için iki ili işaret ederek, Avrupa operasyonlarını Türkiye’den yöneteceklerini açıkladı.

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