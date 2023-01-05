Ekonomi Çinli Alibaba yatırım için Türkiyeden iki ili radarına aldı Avrupa operasyonlarını buradan yönetecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çinli Alibaba yatırım için Türkiye'den iki ili radarına aldı: Avrupa operasyonlarını buradan yönetecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Alibaba Grup Holding CEO’su Michael Evans ve Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin’i kabul etti. Görüşme sonrası konuşan Oktay, ''Dünyanın önde gelen şirketlerinden Alibaba Grup’un Türkiye’deki kapsamlı yatırım planlarını öğrenmekten mutluluk duyuyoruz” derken, Alibaba CEO’su Evans ise yatırım için iki ili işaret ederek, Avrupa operasyonlarını Türkiye’den yöneteceklerini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çinli Alibaba yatırım için Türkiyeden iki ili radarına aldı: Avrupa operasyonlarını buradan yönetecek
​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Alibaba Grup Holding CEO’su Michael Evans ve Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin’i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Alibaba Grup Holding Başkanı Michael Evans ve Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

''YATIRIM PLANLARI ÖĞRENMEKTEN MUTLULUK DUYUYORUZ''

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından, görüşmeye ilişkin bilgi veren Oktay, “Türkiye’de faaliyet gösteren, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi, vergisini ödeyen, istihdam oluşturan ve ekonomiye katkı sağlayan her şirketi Türk şirketi, olarak görüyoruz. Bu kapsamda dünyanın önde gelen şirketlerinden Alibaba Grup’un Türkiye’deki kapsamlı yatırım planlarını öğrenmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

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Gerçekleşen kabulde, Alibaba CEO’su Evans, Türkiye’de yapmayı planladıkları yatırımlar hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a bilgi verdi.

Evans, bu yatırımlar arasında Ankara’da bulut bilişim alanında, İstanbul’da lojistik alanında yatırım yapmayı öngördüklerini ve Avrupa operasyonlarını Türkiye’den yöneteceklerinin bilgisini verdi.

Lojistik, bilişim ve yönetim alanı haricinde imalat sektöründe de yatırım yapmayı planladıklarını aktardı.

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