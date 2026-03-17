Rekabet Kurulu’ndan çimento sektörüne sıkı takip: Geniş çaplı inceleme başlatıldı

"Yoğunlaşma düzeyinin yüksekliği ve ürünlerin homojen niteliği nedeniyle çimento sektörü, rekabetçi sorunların ortaya çıkmasına elverişli bir pazar yapısı sergilemektedir. Bu nedenle sektör, Kurumun faaliyete geçtiği ilk yıllardan itibaren öncelikli inceleme alanlarından biri olmuştur. Kurum tarafından sektöre yönelik hazırlanan ön araştırma ve soruşturma raporları, mahiyeti itibarıyla şikayet konusu bölge, dönem, ilgili teşebbüsler ve iddia edilen rekabet ihlalinin konusu esas alınarak hazırlanmaktadır."