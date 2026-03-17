Rekabet Kurulu’ndan çimento sektörüne sıkı takip: Geniş çaplı inceleme başlatıldı

Rekabet Kurulu, Türkiye ekonomisi açısından stratejik öneme sahip çimento sektöründe kapsamlı bir inceleme süreci başlattı. Çalışma kapsamında sektörün yapısı ve şirket davranışları detaylı şekilde analiz edilecek.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, altyapı ve inşaat endüstrilerinin en temel girdilerinden biri olan çimentonun, Türkiye'de inşaat sektöründeki hızlı gelişim sonucunda stratejik önem kazandığına işaret edildi.
Türkiye'nin dünya çimento üretiminde 5'inci sırada yer aldığı ve yakın coğrafyada artan nüfus sonucunda inşaat alanındaki ihtiyaç ve büyüme dikkate alındığında, çimento sektörünün küresel ölçekteki öneminin daha da arttığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Sektöre yönelik yapıcı adımların atılmasına zemin hazırlayacak"
Açıklamada, sektördeki pazar yapısı ve firma davranışlarının daha sağlıklı biçimde incelenebilmesi amacıyla, hem dönem hem de teşebbüs sayısı bakımından daha kapsayıcı analiz ve değerlendirme yapılması ihtiyacı ortaya çıktığına dikkat çekilerek, inceleme kapsamında, firma ve müşteri düzeyindeki mikro verilere dayanarak sektörün pazar yapısını ve firma davranışlarını uzun dönemli ve bütüncül bir perspektifle ortaya koyan kapsamlı rekabet analizinin gerçekleştirileceği bildirildi.
Sektöre özgü sorun alanlarına ilişkin tespitler yapılması ve çimento sektöründeki bölgesel rekabet dinamiklerinin analitik bir çerçevede incelenmesinin de planlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: