Rekor kiralı çay bahçesine yeni teklif

Kocaeli’nin İzmit Belediyesi mülkiyetindeki Fevziye Çay Bahçesi için yapılan kiralama ihalesine milyonluk teklif verildi.

Şimdiye kadar 3 kez ihalesi yapılan ve çeşitli nedenlerle kiralanamayan Fevziye Çay Bahçesi’nin 4. ihalesine katılan firma aylık 40 bin lira teklifte bulundu. Tek taliplinin olduğu ihalede aylık 40 bin lira olan muhammen bedelde her hangi bir artış olmazken 3 yıllık kira bedeli olan 1 milyon 440 bin liranın peşin olacağı kaydedildi.

Cemil Kanpara Başkanlığındaki Belediye Encümeni’nde gerçekleşen ihalede ayrıca 15 yerin daha kiralaması yapıldı.

Buna göre Topçular Mahallesi’ndeki teknik alt yapı alanı 3 yıllığına aylık 6 bin liraya, Yenişehir Mahallesi’ndeki büfe ve çay bahçesi 3 yıllık aylığı 400 liraya, Kozluk Mahallesi’ndeki çay ocağı aylığı 200 liraya, Yahya Kaptan’daki iki ATM yeri aylığı 2 bin 230’şar liraya, Kozluk Mahallesi’ndeki açık otopark aylığı 2 bin 750 liraya, Alikahya’daki açık spor tesisi aylığı 741 lira 41 kuruşa Kocaelispor Kulübüne, Yenidoğan’daki açık spor tesisi aylığı 100 liraya, Körfez Mahallesi’ndeki dernek lokali aylığı 100 liraya, Cedit Mahallesi’ndeki dernek lokali aylığı 100 liraya, Yenişehir Mahallesi’ndeki dernek lokali aylığı 150 liraya, Cedit Mahallesi’ndeki işyeri aylığı 500 liraya, Tepecik Mahallesi’ndeki kitap satış yeri aylığı 920 liraya, Hacıhızır Mahallesi’ndeki simit satış yeri aylığı 600 liraya, Kemal Paşa Mahallesi’ndeki simit satış yeri de aylığı bin 248 liraya kiralandı.

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