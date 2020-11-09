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Ekonomi Rus kabinesinde üç kritik değişiklik
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üç bakanı görevden aldı

Rus kabinesinde üç kritik değişiklik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus hükümetinde görevli 3 bakanı görevden alırken, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Başbakan Yardımcılığı görevine aday gösterildi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Dmitri Kobılkin ve Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev görevlerinden alındı.

İmzalanan kararnameyle Rus hükümetindeki başbakan yardımcısı sayısı da 9'dan 10'a yükseltildi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, kararnamenin ardından boşalan bakanlık görevleri için adaylarını Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunduğunu açıkladı.

Buna göre, Rusya Enerji Bakanı Novak'ı Başbakan Yardımcılığı görevi için aday gösteren Mişustin, Enerji Bakanı olarak Novak'ın yerine RusGidro Genel Müdürü Nikolay Şulginov'u önerdi.

Ulaştırma Bakanlığı görevi için Aeroflot Genel Müdürü Vitaliy Savelyev'i aday gösteren Mişustin, İnşaat Bakanı olarak Tataristan İnşaat Bakanı İrek Fayzullin'i, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı olarak da Uzak Doğu ve Arktik Bakanı Aleksandr Kozlov'un ismini sundu.

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