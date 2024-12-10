Şam etkisi: Çimento hisseleri tavan oldu

Türk şirketlerinin Suriye'nin inşasında aktif rol oynayacağına yönelik beklentiler Borsa İstanbul'da olumlu rüzgârlar estirdi. BIST 100 endeksi dün günü yüzde 1,75 primle 10 bin 257 puandan tamamlarken, özellikle çimento, metal ana sanayi ve inşaat sektörü hisselerinde görülen yükselişler dikkati çekti.
Suriye'de 61 yıllık Baas zulmünün bitmesi piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik Borsa İstanbul'da da etkisini gösterdi. Yaklaşık 2,5 ayın ardından cuma günü 10 bin puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, yeni haftaya yüzde 0,93'lük artışla 10 bin 174 puandan başladı. Borsa İstanbul dün günü ise yüzde 1,75 değer kazancıyla 10 bin 257 puandan tamamladı. Türk şirketlerinin bölgede aktif rol oynayacağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle özellikle taş toprak, metal ana sanayi ve inşaat sektörlerindeki hisselerde görülen yükselişler dikkati çekti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıranlar yüzde 8,23 ile taş toprak, yüzde 4,32 ile metal ana sanayi, yüzde 3,35 ile inşaat oldu. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10 bin 250 ve 10 bin 350 puanın direnç, 10 bin 100 ve 10 bin seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirtiyor.
Kasımda en çok BIST 100 kazandırdı
Öte yandan, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde kasımda en yüksek aylık reel getiri yüzde 2,35 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti. BIST 100 endeksinin yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde de yüzde 3,95 kazandırdığı görüldü. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 2,68, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,77 yatırımcısına reel getiri sağlarken dolar yüzde 0,04, külçe altın yüzde 0,63 ve avro yüzde 2,66 yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yatırımcısına yüzde 1,1 reel getiri sağlarken DİBS yüzde 0,78, dolar yüzde 1,58, külçe altın yüzde 2,16 ve avro yüzde 4,17 kayba yol açtı.