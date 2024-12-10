Şam etkisi: Çimento hisseleri tavan oldu

Suriye'de 61 yıllık Baas zulmünün bitmesi piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik Borsa İstanbul'da da etkisini gösterdi. Yaklaşık 2,5 ayın ardından cuma günü 10 bin puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, yeni haftaya yüzde 0,93'lük artışla 10 bin 174 puandan başladı. Borsa İstanbul dün günü ise yüzde 1,75 değer kazancıyla 10 bin 257 puandan tamamladı. Türk şirketlerinin bölgede aktif rol oynayacağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle özellikle taş toprak, metal ana sanayi ve inşaat sektörlerindeki hisselerde görülen yükselişler dikkati çekti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıranlar yüzde 8,23 ile taş toprak, yüzde 4,32 ile metal ana sanayi, yüzde 3,35 ile inşaat oldu. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10 bin 250 ve 10 bin 350 puanın direnç, 10 bin 100 ve 10 bin seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirtiyor.