Türkiye her zaman yanlarında olacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin her zaman Suriyelilerin yanında olacağını söyledi.

Ankara'da düzenlenen 15. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuşan Bakan Fidan, Suriye’deki gelişmeleri değerlendirdi. Suriye'de yaşananların bir umut ışığı olduğunu ifade eden Fidan, “Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası aktörlerin Suriye halkına el uzatıp kapsayıcı bir yönetimin oluşturulmasına destek vermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.





İLERİYE ODAKLANMALI

Suriye'de kalıcı çözüm ile barış ve istikrarın ancak ulusal uzlaşıyla sağlanabileceğinin en başından beri dile getirildiğinin altını çizen Fidan, bütün gayretlere ve fırsatlara rağmen Esed rejiminin halkıyla barışma yoluna gitmediğini hatırlattı. “Suriye'de yeni bir dönem başlamıştır, artık ileriye odaklanmak gerekmektedir” ifadesini kullanan Fidan, “Bundan sonraki süreçte, farklı etnik ve dini grupların kapsayıcı bir yönetim anlayışı ve barış içerisinde yaşadığı bir Suriye'yi arzu ediyoruz. Komşularıyla iyi ilişkilere sahip olacak, bölgesine barış ve istikrar katacak yeni bir Suriye görmek istiyoruz” değerlendirmesi yaptı. Fidan, Türkiye'nin bu amaçla gereken desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.





ALTIN FIRSATI DEĞERLENDİRSİNLER

Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşlerinin sağlanması ve ülkenin yeniden imarı için çalışmalarını sürdüreceklerini bildiren Fidan, “Zor günlerinde Suriyeli kardeşlerine el uzatmış Türkiye, Şam'da açılan yeni sayfada da yanlarında olacaktır” dedi. Suriye halkının da bu altın fırsatı iyi değerlendireceğine inandıklarını kaydeden Fidan, “DEAŞ ve PKK'nın mevcut durumdan fayda sağlanmasının önlenmesi Suriye'yi terörizm için güvenli liman olmaktan çıkar-tacaktır. Bunun için de her türlü çalışmamıza kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.





HERKES TERK EDERKEN BİZ YANLARINDAYDIK

Herkes Suriyelileri terk ederken Türkiye'nin onların yanlarında durduğunu hatırlatan Fidan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesinin umudunu kaybeden Suriyeliler için umut ışığı olmaya devam ettiğini vurguladı. Türkiye'nin adaletin, bölgesel barışın ve istikrarın tecellisi için her türlü güçlüğü omuzladığına işaret eden Fidan, “Diplomatik hamlelerimizi yaparken sadece kendi milli güvenliğimiz ve huzurumuz için değil, bölgemiz için huzur ve refah istediğimizi de samimiyetle gösterdik” dedi.





ARTIK ATEŞKES DIYEBILIYORLAR!

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü ve bugüne dek 44 binden fazla Filistinlinin hayatına mal olan soykırıma, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin ‘Dur’ diyememesinin küresel yönetişim krizini ve BM'nin reform ihtiyacını açıkça ortaya koyduğunu vurguladı. Ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve Filistin'in devlet olarak tanınması için yoğun bir diplomasi mesaisi yaptıklarını söyleyen Fidan, "Bu temasların da etkisiyle bir yıl önce ateşkesi zikretmekten dahi çekinen birçok ülkenin, özellikle Batı'daki ülkelerin, bugün ateşkes ve iki devletli çözüm savunucusuna dönüştüklerini memnuniyetle görmekteyiz." ifadesini kullandı. Bakan Fidan, Filistin'e desteğin 1967 sınırları temelinde bir Filistin devleti kurulana dek devam edeceğini vurguladı.



