Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Sanayiciden OSB'lere yoğun ilgi

Sanayiciden OSB'lere yoğun ilgi

04:008/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mehmet Fatih Kacır
Mehmet Fatih Kacır

Organize sanayi bölgelerindeki arazi tahsislerine yoğun bir ilgi var. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, hayata geçirdikleri yeni uygulamanın ilk üç ayında 900'e yakın fabrika yeri için 1.667 başvuru yapıldığını açıkladı. Kacır, "Türkiye'yi üretim gücüyle daha da ileri taşıyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yatırımcılardan yoğun ilgi gören uygulamalarıyla organize sanayi bölgelerindeki (OSB) tahsis edilmemiş alanları sanayicilerin çevrim içi erişimine sunmaya devam ettiklerini bildirdi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Kacır, "Yeni uygulamamızın ilk üç ayında yaklaşık 10 milyon metrekare, 900'e yakın fabrika yeri için 1.667 başvuru gerçekleşti. Dördüncü ayımızda 96 OSB'de 14 milyon 625 bin metrekare büyüklüğündeki 913 yatırım yerini tahsis başvurularına, 15 OSB'de ise 5 milyon 742 bin metrekarelik alanı ön tahsis başvurularına açtık" değerlendirmesinde bulundu. Kacır, planlı sanayi alanlarını genişleterek ülkeyi katma değerli ve yeni yatırımlarla buluşturduklarını belirterek, "Türkiye'yi üretim gücüyle daha da ileri taşıyoruz" ifadesini kullandı.



#Sanayi
#OSB
#Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Karne öncesinde e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanıyor