Benzine zam geldi: İşte güncel fiyatlar

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.





Benzine zam geldi gece fiyatlar değişti





Uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanma ve döviz kurunda yaşanan yükseliş, benzine zam olarak yansıdı.





7 Ocak 2025 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine yaklaşık 1,26 kuruş zam yapıldı.





Motorin grubunda da 88 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Zamlı fiyatların 8 Ocak itibarıyla pompaya yansıması öngörülüyor.





Fiyatlar ne oldu?





Benzine zam gelmesinin ardından ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 6 Ocak 2025 itibariyle şu şekilde:





İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları





Benzin fiyatı: 45.30 TL





Motorin fiyatı: 44.77 TL





LPG fiyatı: 26.41 TL





İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları





Benzin litre fiyatı: 45.15 TL





Motorin litre fiyatı: 44.66 TL





LPG litre fiyatı: 25.87 TL





Ankara akaryakıt fiyatları





Benzin litre fiyatı: 45.78 TL





Motorin litre fiyatı: 45.33 TL





LPG litre fiyatı: 26.42 TL





İzmir akaryakıt fiyatları





Benzin litre fiyatı: 46.16 TL





Motorin litre fiyatı: 45.82 TL





LPG litre fiyatı: 26.32 TL





Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?





Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.





Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.











