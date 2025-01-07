Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Benzine zam geldi: İşte güncel fiyatlar

Benzine zam geldi: İşte güncel fiyatlar

09:227/01/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber
Benzine yapılan zamla birlikte akaryakıt fiyatları yeniden düzenlendi
Benzine yapılan zamla birlikte akaryakıt fiyatları yeniden düzenlendi

Benzinin litre fiyatına 1 lira 26 kuruş zam yapılırken, yeni fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli oldu.

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.


Benzine zam geldi gece fiyatlar değişti


Uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanma ve döviz kurunda yaşanan yükseliş, benzine zam olarak yansıdı.


7 Ocak 2025 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine yaklaşık 1,26 kuruş zam yapıldı.


Motorin grubunda da 88 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Zamlı fiyatların 8 Ocak itibarıyla pompaya yansıması öngörülüyor.


Fiyatlar ne oldu?


Benzine zam gelmesinin ardından ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 6 Ocak 2025 itibariyle şu şekilde:


İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları


Benzin fiyatı:
45.30 TL

Motorin fiyatı:
44.77 TL

LPG fiyatı:
26.41 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları


Benzin litre fiyatı: 45.15 TL


Motorin litre fiyatı: 44.66 TL


LPG litre fiyatı: 25.87 TL


Ankara akaryakıt fiyatları


Benzin litre fiyatı: 45.78 TL


Motorin litre fiyatı: 45.33 TL


LPG litre fiyatı: 26.42 TL


İzmir akaryakıt fiyatları


Benzin litre fiyatı: 46.16 TL


Motorin litre fiyatı: 45.82 TL


LPG litre fiyatı: 26.32 TL


Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?


Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.


Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.




#Benzin
#akaryakıt
#ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİM 7 Ocak 2025 salı aktüel ürünleri indirimli fiyatlarla satışa sunuldu