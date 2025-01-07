2024'te 54 il ihracatını artırdı

2024'te mal ihracatı yüzde 2,5 artışla 262 milyar dolara yükseldi ve Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. 2023’te ise 30 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yapmıştı. 2024'te 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştiren şehirler listesine Zonguldak da eklendi. Yıllık bazda ihracatını en fazla artıran şehrin yüzde 95,3 ile Çorum olduğu görüldü. 2023'te 2,2 milyar dolar ihracat yapan Çorum 2024'te 4,3 milyar dolarlık dış satıma imza attı.

İhracat değerindeki payı bakımından İstanbul, 56 milyar 837 milyon dolarla en fazla yükü sırtlayan şehir oldu. Megakenti 32 milyar 5 milyon dolarla Kocaeli, 23 milyar 817 milyon dolarla İzmir takip etti. Faaliyet illeri bazında 2024'te bir önceki yıla kıyasla en fazla ihracat artışı 2 milyar 188 milyon dolarla Kocaeli'nde gerçekleşti. Kocaeli'yi 2 milyar 104 milyon dolarlık artışla Çorum, 591 milyon dolarla Eskişehir izledi.