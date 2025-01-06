Orta Asya’nın enerjisi için Türkiye kilit rolde

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Enerji Komisyonu Üyesi Aslı Işıksalan, “Bu rezervler, bölgeyi enerji açısından Körfez bölgesinden sonra ikinci önemli merkez haline getiriyor” dedi. Işıksalan, “Özellikle Azerbaycan-Türkiye iş birliği ile geliştirilen Güney Gaz Koridoru projeleri, diğer Türk devletlerinin de katılımıyla daha da güçleniyor. Türkmenistan ve Kazakistan gibi ülkeler, enerji ihracatında Rusya ve Çin’e alternatif güzergâhlara ihtiyaç duyarken, Türkiye bu noktada güvenilir bir kale” diye konuştu.