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Orta Asya’nın enerjisi için Türkiye kilit rolde

Orta Asya’nın enerjisi için Türkiye kilit rolde

Merve Safa Akıntürk
04:006/01/2025, Pazartesi
G: 6/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Orta Asya, zengin enerji kaynaklarıyla dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Türkmenistan’ın gaz rezervleri, Kazakistan’ın petrol kaynakları ve Tacikistan ile Kırgızistan’ın hidroelektrik potansiyeli, bölgeyi enerji açısından stratejik bir konuma taşıyor.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Enerji Komisyonu Üyesi Aslı Işıksalan, “Bu rezervler, bölgeyi enerji açısından Körfez bölgesinden sonra ikinci önemli merkez haline getiriyor” dedi. Işıksalan, “Özellikle Azerbaycan-Türkiye iş birliği ile geliştirilen Güney Gaz Koridoru projeleri, diğer Türk devletlerinin de katılımıyla daha da güçleniyor. Türkmenistan ve Kazakistan gibi ülkeler, enerji ihracatında Rusya ve Çin’e alternatif güzergâhlara ihtiyaç duyarken, Türkiye bu noktada güvenilir bir kale” diye konuştu.

TDT İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRDİ

Orta Asya devletlerinin Batı pazarlarına girme çabasında Türkiye’nin denklemin en önemli parçası olduğunu dile getiren Işıksalan, “Enerji kaynaklarının Türkiye’nin olmazsa olmaz aracılığıyla Batılı enerji piyasalarına sevk edilmesini sağlayacak büyük projeler hayata geçirilmeli” dedi. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), bölgedeki enerji iş birliğini güçlendirmede önemli bir platform haline geldiğini söyleyen Işıksalan “Bu iş birlikleri, hem bölge ülkeleri hem de Türkiye için enerji güvenliği ve ekonomik büyüme açısından kritik öneme sahip” açıklamasında bulundu.



#Enerji
#Orta Asya
#Ekonomi
#Doğal Gaz

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