Taban aylık için masada iki formül var

Ayrıca 2024’ün ikinci altı aylık enflasyon oranına göre, emekli memur aylıklarına toplu sözleşme farkı dahil yüzde 11.54 zam yapıldı. İşçi, SGK ve Bağ-Kur emeklisi ise yüzde 15.75 zam aldı. İki emekli grubu arasında var olan 4.21 puanlık farkın da kapatılması bekleniyor. Benzeri bir düzenleme Ocak 2024'te yapılmıştı. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı alacak. Üstüne de sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklendi. Buna göre memur emeklisi yüzde 11.54 zam alacak.