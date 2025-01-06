Yatırım iştahı kesildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlı­ğı’nın yayımladığı verilere göre, çeşitli sektörlerden kuruluşların ülke genelinde hayata geçirecekleri yatırımlara yönelik düzenlenen teşvik belgelerinin sayısı 2023 yılının ilk 10 ayında 12 bin 919 iken, 2024'ün aynı döneminde 9 bin 538’de kaldı. Yatırımcılara KDV istisnası, vergi indirimi, faiz ve sigorta prim destekleri gibi avantajların sunulduğu teşvik belgele­rinin toplam sayısı yüzde 26,17 oranında azaldı.

YÜZDE 40'LIK DARALMA VAR

Teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırım hacmindeki küçülme de dikkat çekti. Ocak-ekim 2024'te teşvik belgelerinin kapsadığı toplam sabit yatırım tutarı önceki döneme nazaran yüzde 40,72 daralarak 849,1 milyar liraya düştü. 2023 yılının Ocak-Ekim döneminde 1 trilyon 432 milyar liralık yatırım için teşvik belgesi alınmıştı. 2023’ün ilk 10 ayında düzenlenen teşvik belgelerinde 272 bin 637 kişilik istihdam öngörülürken, bu sayı 2024 yılının aynı döneminde yüzde 25,60 daha az olmak üzere 202 bin 830 düzeyinde hesaplandı.

5 SEKTÖRDE SERT DÜŞÜŞ

Veriler enerji, hizmetler, imalat, madencilik ile tarım gibi tüm ana sektörlerde alınan teş­vik belgesi sayısında, sabit yatırım tutarında ve istihdamda sert düşüşlere işaret etti. Geçen senenin ilk 10 ayında bin 790 enerji, bin 304 hizmetler, 5 bin 977 imalat, 163 madencilik ve 304 ta­rım yatırımı için teşvik belgesi düzenlendi. Dü­zenlenen teşvik belgesi sayısı 2023'ün aynı dönemine kıyasla enerjide yüzde 44,92, hizmetlerde yüzde 1,06, imalatta yüzde 23,23, madencilikte yüzde 19,70 ve tarımda yüzde 16,02 düştü. Teşvik belgesi sayısında en fazla geri çekilmenin enerjide olduğu belirlendi.

İMALAT YATIRIMLARININ HACMİ 485 MİLYAR LİRA

Yatırım tu­tarında 2023'ün Ocak-ekim dönemine göre en sert düşüş yüz­de 48,87 ile hizmetler sektöründe meydana geldi. Hizmetler sektöründe 2023'ün ilk 10 ayında 331,6 milyar lira olan ya­tırım tutarı 2024'ün aynı döneminde 169,5 milyar liraya indi. Yatırım hacmindeki düşüşte hizmetler sektörünü yüzde 47,13’le enerji, yüzde 45,70'le madencilik, yüzde 34,70'le imalat ve yüzde 21,69'la tarım izledi. 150 bin 557 kişiyle istihdamdan en büyük payı alan ve milli geli­re katkısı ile stratejik ana sek­tör olan imalat sanayiinde 2023'ün ilk 10 ayında alınan teşvik belgeleri kapsamındaki sabit yatırım tutarı 742,6 milyar lira iken, 2024'ün aynı döneminde 484,9 milyar lira olarak kayıtlara geçti.











