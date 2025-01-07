Türk ürünleri fenomenlerle Asya'ya açılacak

Türk ürünlerinin reklamı, Uzak Doğu pazarında aktif olarak kullanılan sosyal medya mecralarında yapılmaya başlanacak. Türkiye'nin 2025 yılı için hedeflemiş olduğu 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatında Uzak Doğu ülkelerinin payı yapılacak reklamlar ile artırılacak. Ticaret Bakanlığı tarafından Çin pazarında desteklenecek reklamlar ilk etapta Çin'in Whatsapp'ı olan WeChat'te yer alacak. İlerleyen dönemlerde daha fazla mecrada yayınlanacak olan reklamlar ile Türkiye'nin pazardaki etkinliğinin de güçlenmesi hedefleniyor. WeChat'te yayınlanacak reklamlar için Türk firmaları sadece 250 dolar ücret ödeyecek.

MARKALARA GELİŞİM HARİTASI

Çin ve diğer pazarlarda tanıtım desteklerinden yararlanan firmalar, yararlandıkları desteklerin işe yarayıp yaramadığını bakanlığa "Gelişim Yol Haritası" adı altında bildirecek. Destek programı Turquality kapsamına alınan markalara ilişkin sunulan ilk Gelişim Yol Haritası reklamların yayınlanmasının ardından en geç 6 ay içerisinde bakanlığa iletilecek.

YENİ PAZARA GİRİŞTE TAM DESTEK

Turquality ve E-Turquality pazar araştırmaları, Ticaret Bakanlığı tarafından hedef pazar başına 5 yıl süreyle ve limitsiz olarak desteklenerek firmanın pazardaki yerini korumasına olanak sağlayacak. Markalara sadece sosyal medya reklam desteği verilmeyecek. Ayrıca eğitim, strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı, yurt dışı birim finansmanı, Türk malı imajının oluşturulması ve son olarak pazar bilgisi dahilinde aksiyon alabilmeleri için istihbarat desteği sunulacak. Programı anlamında fiyatlama ve kârlılık, pazara giriş belgeleri, iş birliği kuruluşları ile iletişimde de firmalara çeşitli destekler verilecek.







