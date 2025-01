Göz sağlığında başarıyı belirleyen iki temel unsur: Deneyim ve modern teknoloji

, son yıllarda teknoloji ile paralel olarak büyük bir hızla gelişiyor. Ancak Dr. Ertan Sunay, bu gelişmenin tek bir tedavi yönteminin her hasta için en uygun çözüm olduğu anlamına gelmediğini vurguluyor. Özellikle lazer tedavisiyle göz kusurlarını düzeltmeyi arzu eden hastaların, her tedavi yönteminin her hasta için uygun olmayabileceğini iyi bilmeleri gerektiğini belirtiyor.