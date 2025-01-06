Göz sağlığında başarıyı belirleyen iki temel unsur: Deneyim ve modern teknoloji

Son dönemde, bazı göz hastanelerinin eski cihazlarla tedavi uyguladığına dair medya organlarında çeşitli haberler yer aldı. Veni Vidi Göz Grubu Medikal Direktörü Op. Dr. Ertan Sunay bu durumu sektörün önemli bir sorunu olarak kabul ediyor ve göz sağlığındaki teknolojik gelişmeleri takip etmenin önemine dikkat çekiyor.
Veni Vidi Göz Grubu Medikal Direktörü Op. Dr. Ertan Sunay, Türk göz hekimlerinin kalitesinin günümüzde dünya çapında en iyilerle kıyaslanabilecek seviyede olduğunu belirtiyor. Üniversite, kamu ve özel göz kliniklerinin çoğunda sunulan göz sağlığı hizmetlerinin kalitesinin yüksek olduğu, Dr. Sunay’ın vurguladığı bir diğer önemli nokta.
Dr. Sunay, kaliteli hizmet anlayışına sahip olan kliniklerin sayısının ülkemizde arttığını, kalitesiz hizmet veren ve tıbbi kurallara uymayan kliniklerin sektörde azınlıkta olduğunu ifade ediyor. Bu durum, sektördeki çoğunluk için bir gurur kaynağı oluşturuyor. Veni Vidi Göz Grubu olarak 35 yılı aşkın deneyimi, 15 merkezi ve bin kişiyi aşkın çalışanı ile Türkiye’nin %85’ine ulaşan bir hizmet ağına sahip olduklarını belirten Dr.
Sunay, aynı kaliteyi yurtdışından gelen hastalarına da sunduklarını ve bu yüksek standartları kök hücre tedavisinden göz estetik cerrahisine kadar geniş bir uzmanlık yelpazesinde sürdürdüklerini ifade ediyor.
Göz cerrahisinde hızla değişen teknoloji: Her hasta için en uygun tedavi farklıdır
Dr. Sunay, hiçbir tedavi yöntemini "kusursuz" ya da "en iyi" olarak nitelendirmenin doğru olmadığını, asıl önemli olanın her hastaya uygun ve kanıtlanmış tedavi yöntemlerinin titizlikle seçilmesi olduğunu vurguluyor.
Modern teknolojinin rolü ve deneyimli hekimlerin güvencesi
Göz sorunlarının tedavisinde başarıyı sağlayan temel unsurlardan birisi, modern teknolojiyi kullanabilen deneyimli hekimlerle hizmet sunmaktır. Veni Vidi Göz Grubu’nun bu ilkeye sadık kalarak hizmet sunduğuna dikkat çeken Dr. Sunay, ülkemizde göz sağlığı hizmetlerinin kalitesinin artmakta olduğunu ve bu kaliteli hizmete ayak uyduramayan ya da bu konuda isteksiz olan kliniklerin yakın gelecekte sektörden çekilmek zorunda kalacaklarına inandığını belirtiyor.
Dr. Sunay, işini doğru yapan ve kaliteli sağlık hizmeti sunan kliniklerin gelişen sağlık politikalarıyla destekleneceğini ve bu sayede daha güçlü bir konuma geleceğini belirtiyor. Sağlık sektöründe doğru bir yaklaşım sergileyen herkesin hedeflerine ulaşma yolunda daha fazla fırsat elde edeceğini ekliyor.