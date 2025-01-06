Göz sağlığında başarıyı belirleyen iki temel unsur: Deneyim ve modern teknoloji

Veni Vidi Göz Grubu Medikal Direktörü Op. Dr. Ertan Sunay, Türk göz hekimlerinin kalitesinin günümüzde dünya çapında en iyilerle kıyaslanabilecek seviyede olduğunu belirtiyor. Üniversite, kamu ve özel göz kliniklerinin çoğunda sunulan göz sağlığı hizmetlerinin kalitesinin yüksek olduğu, Dr. Sunay’ın vurguladığı bir diğer önemli nokta.





Dr. Sunay, kaliteli hizmet anlayışına sahip olan kliniklerin sayısının ülkemizde arttığını, kalitesiz hizmet veren ve tıbbi kurallara uymayan kliniklerin sektörde azınlıkta olduğunu ifade ediyor. Bu durum, sektördeki çoğunluk için bir gurur kaynağı oluşturuyor. Veni Vidi Göz Grubu olarak 35 yılı aşkın deneyimi, 15 merkezi ve bin kişiyi aşkın çalışanı ile Türkiye’nin %85’ine ulaşan bir hizmet ağına sahip olduklarını belirten Dr.

Sunay, aynı kaliteyi yurtdışından gelen hastalarına da sunduklarını ve bu yüksek standartları kök hücre tedavisinden göz estetik cerrahisine kadar geniş bir uzmanlık yelpazesinde sürdürdüklerini ifade ediyor.

Göz cerrahisinde hızla değişen teknoloji: Her hasta için en uygun tedavi farklıdır

Göz cerrahisi , son yıllarda teknoloji ile paralel olarak büyük bir hızla gelişiyor. Ancak Dr. Ertan Sunay, bu gelişmenin tek bir tedavi yönteminin her hasta için en uygun çözüm olduğu anlamına gelmediğini vurguluyor. Özellikle lazer tedavisiyle göz kusurlarını düzeltmeyi arzu eden hastaların, her tedavi yönteminin her hasta için uygun olmayabileceğini iyi bilmeleri gerektiğini belirtiyor.





2009 yılından itibaren dünya genelinde büyük başarıyla uygulanan TransPRK ( No Touch Laser ) tedavisi birçok hasta için en ideal çözüm olarak öne çıkarken bazı hastalarda ise Re-Lex (SMILE, SILK, CLEAR) gibi küçük kesili lazer tedavileri tercih edilebilmekte. Dr. Sunay, her hastanın tedaviye yanıtının farklı olabileceğini ve bu nedenle tedavi yöntemlerinin kişiye özel olarak belirlenmesi gerektiğini ifade ediyor.





Dr. Sunay, hiçbir tedavi yöntemini "kusursuz" ya da "en iyi" olarak nitelendirmenin doğru olmadığını, asıl önemli olanın her hastaya uygun ve kanıtlanmış tedavi yöntemlerinin titizlikle seçilmesi olduğunu vurguluyor.





Modern teknolojinin rolü ve deneyimli hekimlerin güvencesi

Göz sorunlarının tedavisinde başarıyı sağlayan temel unsurlardan birisi, modern teknolojiyi kullanabilen deneyimli hekimlerle hizmet sunmaktır. Veni Vidi Göz Grubu’nun bu ilkeye sadık kalarak hizmet sunduğuna dikkat çeken Dr. Sunay, ülkemizde göz sağlığı hizmetlerinin kalitesinin artmakta olduğunu ve bu kaliteli hizmete ayak uyduramayan ya da bu konuda isteksiz olan kliniklerin yakın gelecekte sektörden çekilmek zorunda kalacaklarına inandığını belirtiyor.



